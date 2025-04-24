Υπολογιστές: Δασμοί και πληθωρισμός επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση

Ο παράγοντας των δασμών των ΗΠΑ και η συνακόλουθη πληθωριστική πίεση αναμένονται να επηρεάσουν αρνητικά τη ζήτηση για υπολογιστές το υπόλοιπο του 2025. Αυτή η δυσμενής πρόβλεψη γίνεται παρά τη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για αναβάθμιση της βάσης εγκατάστασης, λόγω της λήξης υποστήριξης των Windows 10 και της ζήτησης για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

«Η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς και τις οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στην αγορά των PCs κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους» αναφέρει η IDC. Πάντως, η αγορά των υπολογιστών, η οποία δεν επηρεάστηκε σοβαρά από τους νέους δασμούς των ΗΠΑ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, κινήθηκε έντονα ανοδικά. Η αγορά των υπολογιστών για το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε αύξηση 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις παγκόσμιες αποστολές να φτάνουν τα 63,2 εκατομμύρια.

Η αβεβαιότητα που δημιουργούν οι δασμοί ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στην αγορά των PCs

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την IDC, η αγορά των PCs μπορεί να αντιμετωπίζει μια δυναμική ανάπτυξης, ωστόσο οι προκλήσεις καθιστούν δύσκολο τον προγραμματισμό ζήτησης για το υπόλοιπο του έτους.

«Οι προμηθευτές και οι χρήστες είχαν ήδη προετοιμαστεί για τις επερχόμενες οικονομικές επιπτώσεις το πρώτο τρίμηνο του 2025, επιταχύνοντας τις παραδόσεις των υπολογιστών, για να αποφύγουν την αύξηση των τιμών λόγω των δασμών που αναμένονται αργότερα μέσα στο έτος» αναφέρει η IDC. Και προσθέτει: «Η αγορά έδειξε σαφή ανοδική τάση κατά το πρώτο τρίμηνο, καθώς οι προμηθευτές και οι χρήστες προσπάθησαν να επιταχύνουν τις παραδόσεις για να αποφύγουν τον πρώτο γύρο δασμών των ΗΠΑ και την αναμενόμενη αστάθεια για το υπόλοιπο του έτους».

Οι κατασκευαστές

Οι κορυφαίες εταιρείες της αγοράς παρουσίασαν ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Lenovo, για παράδειγμα, παρέμεινε στην πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 24,1%, παρουσιάζοντας αύξηση πωλήσεων 10,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η HP Inc., με 20,2% μερίδιο αγοράς και αύξηση πωλήσεων 6,1%, ενώ η Dell Technologies κατέλαβε το 15,1% της αγοράς πετυχαίνοντας αύξηση 3,0%. Η Apple, από την πλευρά της, πέτυχε εντυπωσιακή αύξηση 14,1%, κατακτώντας μερίδιο αγοράς 8,7%, ενώ η ASUS το 6,3%, με αύξηση πωλήσεων 11,1%.

Αντιθέτως, οι υπόλοιπες εταιρείες παρουσίασαν μικρή μείωση της τάξης του 3,6%. Οι αναλυτές της IDC προβλέπουν ότι η ανάπτυξη της αγοράς θα συνεχιστεί, μεν, ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς και οι πιθανές πληθωριστικές πιέσεις παραμένει ισχυρός παράγοντας που θα μπορούσε να επηρεάσει την αγορά για το υπόλοιπο του 2025.

Παρά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο, οι εταιρείες αναμένονται να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις κατά την υπόλοιπη διάρκεια του έτους. Οι περισσότεροι από τους μεγάλους παίκτες στον τομέα προσπαθούν να περιορίσουν την επίδραση των αυξήσεων τιμών, ενδεχομένως μετακυλίοντας τις αυξήσεις αυτές στους τελικούς καταναλωτές.

