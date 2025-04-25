Νέες αυξήσεις στα ενοίκια φέρνει η χορήγηση ενισχύσεων από το κράτος

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Μπούμερανγκ» κινδυνεύει να γυρίσει στον «πόλεμο» κατά της στεγαστικής κρίσης η απόφαση της Κυβέρνησης για χορήγηση «επιστροφής» ενοικίου στους μισθωτές ακινήτων: Είναι «κοινό μυστικό» πως ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων δεν δηλώνουν πάντα ολόκληρο το ποσό της μεταξύ τους συναλλαγής. Άλλωστε, το υπονόησε και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, λέγοντας πως το «μέσο ενοίκιο που δηλώνεται είναι 255 ευρώ τον μήνα».

Για να συμπληρώσει αμέσως μετά πως «δεν συμφέρει τους πολίτες να αποδέχονται να μη δηλώνεται όλο το ενοίκιο, καθώς το επίδομα θα καταβάλλεται με βάση τη φορολογική δήλωση. Συνεπώς, δηλώστε όλο το ενοίκιο».

Γιατί η «επιστροφή» οδηγεί σε αυξήσεις των ενοικίων

Όπως εκτιμούν, λοιπόν, παράγοντες της αγοράς, αρκετοί θα είναι εκείνοι οι ενοικιαστές, οι οποίοι προκειμένου να εισπράξουν ολόκληρο το ποσό που τους αναλογεί θα ζητήσουν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εμφανιστεί κανονικά στην δήλωση το ποσό του μισθώματος, το οποίο καταβάλλουν (φανερό και αφανές).

Και κάπου εδώ, τα δεδομένα αλλάζουν: Η «πίεση» αυτή δεν αποκλείεται να ωθήσει τους ιδιοκτήτες -προκειμένου να «καλύψουν» τη «χασούρα»- να ανεβάσουν συνολικά τα μισθώματα. Και έτσι, ο «πόλεμος κατά της στεγαστικής κρίσης» ενδέχεται να δεχτεί σοβαρό πλήγμα … εκ των έσω.

Από την άλλη βέβαια η «αποκάλυψη» αδήλωτων ενοικίων θα ενισχύσει τα Κρατικά Ταμεία.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων ενδέχεται να «ερμηνεύσουν» την χορήγηση της «επιστροφής» ως ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων των ενοικιαστών. Επομένως, δεν αποκλείεται να προσαρμόσουν τα μισθώματα ανάλογα, αυξάνοντας τα ποσά που ζητούν.

Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου

Υπενθυμίζεται πως, από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία - θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή. Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που υιοθετούνται για τους δικαιούχους είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ:

Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Για την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.



