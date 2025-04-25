Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με φόντο την πιθανολογούμενη αποκλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 486,83 μονάδων (+1,23%), στις 40.093,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 457,99 μονάδων (+2,74%), στις 17.166,04 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 108,91 μονάδων (+2,03%), στις 5.484,77 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.