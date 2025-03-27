Μεξικό: Στις 3 Απριλίου θα απαντήσει στους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ

Το Μεξικό, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, επιδιώκει να εξασφαλίσει «προνομιακή μεταχείριση» απέναντι στους πρόσθετους δασμούς ύψους 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, τους οποίους ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το Μεξικό ετοιμάζει επίσης την «ολοκληρωμένη απάντηση» που θα δώσει στις 3 Απριλίου στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Τραμπ, ανέφερε η πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. «Εάν οδηγούμαστε σε ένα σύστημα τόσο υψηλών δασμών, αυτό που θα πρέπει να επιδιώξουμε είναι μια προνομιακή μεταχείριση για το Μεξικό», είπε εξάλλου στους δημοσιογράφους μέσω βιντεοκλήσης ο υπουργός Οικονομικών Μαρσέλο Εμπράρδ. Ο στόχος είναι «να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα του Μεξικού», πρόσθεσε ο υπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να διαπραγματευτεί με την αμερικανική κυβέρνηση.

«Εξάγουμε ουσιαστικά τρία εκατομμύρια οχήματα ετησίως στις ΗΠΑ. Παρέχουμε το 40% όλων των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ», υπενθύμισε.

Το Μεξικό είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, όπου κατευθύνεται το 80% των εξαγωγών του. Στο έδαφός του λειτουργούν 37 εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων και εξαρτημάτων, όπως αυτά των Audi, BMW, Ford, Hyundai, Honda, Mazda, Nissan, Stellantis, Toyota και Volkswagen, σύμφωνα με τη Μεξικανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (ΑΜΙΑ). Το Μεξικό είναι επίσης ο πέμπτος εξαγωγέας παγκοσμίως ελαφρών οχημάτων και ο τέταρτος εξαγωγέας εξαρτημάτων – σε αυτόν τον τελευταίο τομέα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στις ΗΠΑ.

Συνολικά, το 32% των βιομηχανικών εξαγωγών αφορά προϊόντα που σχετίζονται με την αυτοκινητοβιομηχανία, κλάδος που απασχολεί ένα εκατομμύριο εργαζόμενους, σύμφωνα με την ΑΜΙΑ.

«Στις 3 Απριλίου θα δώσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση στο τι θα κάνει το Μεξικό για αυτήν την κατάσταση», είπε η Σεϊνμπάουμ. Η «απάντηση» αυτή θα αφορά τους δασμούς ύψους 25% που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, καθώς και τους «ανταποδοτικούς» δασμούς, τους οποίους θα αναλύσει ο Αμερικανός πρόεδρος στις 2 Απριλίου.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε την πόρτα της συνεργασίας με τις ΗΠΑ», συνέχισε η Σεϊνμπάουμ. «Υπάρχει ακόμη χώρος για συζήτηση, για συνεργασία, για διαπραγμάτευση», επέμεινε.

Η πρόεδρος υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο της συνθήκης ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δασμοί.

Πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι η οικονομία του Μεξικού μπορεί να πέσει σε ύφεση λόγω των δασμών του Τραμπ.

Όπως κάνει συχνά τις τελευταίες εβδομάδες, η Σεϊνμπάουμ ανακοίνωσε σήμερα μια νέα επένδυση-ρεκόρ ξένης εταιρείας στο Μεξικό, ως ένδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν στη χώρα της. Αυτή τη φορά είναι ο αμερικανικός κολοσσός λιανικής Walmart που θα επενδύσει έξι δισεκ. δολάρια φέτος και θα δημιουργήσει περίπου 5.500 θέσεις εργασίας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας στο Μεξικό, Ιγκνάσιο Καρίντε.

Τις προηγούμενες ημέρες, μεγάλες επενδύσεις στο Μεξικό είχαν ανακοινώσει η πλατφόρμα Netflix (1 δισεκ. δολάρια), η ισπανική τράπεζα Santander (2 δισεκ. δολάρια) και η εταιρία διαδικτυακού εμπορίου Mercado Libre της Αργεντινής (3,4 δισεκ. δολάρια).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.