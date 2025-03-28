Η NASA ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προχωρά προς την πιστοποίηση του BA.N CST-100 Starliner της Boeing, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα πτήσεων, αργότερα φέτος ή στις αρχές του 2026, αφού η εναρκτήρια αποστολή του στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ακυρώθηκε λόγω σφάλματος του συστήματος πρόωσης.

Ο οργανισμός συνεργάζεται με την Boeing για να επιλύσει το πρόβλημα με το ελαττωματικό σύστημα πρόωσης του Starliner, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα η πρώτη οκταήμερη αποστολή του πληρώματος να επεκταθεί σε εννέα μήνες παραμονής στο διάστημα για τους αστροναύτες της NASA Butch Wilmore και Suni Williams.

Ο Williams και ο Wilmore επέστρεψαν νωρίτερα αυτό το μήνα με την κάψουλα Dragon του SpaceX.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, κοινές ομάδες εργάζονται για να οριστικοποιήσουν το εύρος και τα χρονοδιαγράμματα για διάφορες δοκιμαστικές εκστρατείες και αναλύσεις συστημάτων πρόωσης, καθώς η NASA προετοιμάζεται για την επόμενη πτήση του Starliner.

Ο Steve Stich, διευθυντής του Εμπορικού Προγράμματος Πληρώματος της NASA, είπε ότι μια προγραμματισμένη πτήση είναι πιθανό στα τέλη αυτού του ημερολογιακού έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους.

Η προσπάθεια της Boeing να διορθώσει το ελαττωματικό σύστημα πρόωσης του Starliner έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός διαστημικού σκάφους από τον γίγαντα της αεροδιαστημικής που του κόστισε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

