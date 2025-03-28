Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Perm»: To νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Ρωσίας- Δείτε βίντεο

Το «Perm» είναι το έκτο υποβρύχιο κλάσης Yasen και ναυπηγήθηκε από τη Sevmash κοντά στο Μούρμανσκ- H παρουσίασή του έγινε από τον Βλάντιμιρ Πούτιν

Καθέλκυση νέου πυρηνοκίνητου υποβρυχίου στη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε σήμερα το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Perm», συμμετέχοντας μέσω βιντεοσύνδεσης στην τελετή καθέλκυσης του νέου αποκτήματος του ρωσικού στόλου.

Πρόκειται για υποβρύχιο νέας γενιάς, το οποίο είναι εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους Zircon εμβέλειας περίπου 900 χιλιομέτρων.

Το «Perm» είναι το έκτο υποβρύχιο κλάσης Yasen και ναυπηγήθηκε από τη Sevmash κοντά στο Μούρμανσκ.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κατά την επίσκεψή του στο Μούρμανσκ, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου επιθεώρησε επίσης το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Arkhangelsk» και τις εγκαταστάσεις της Atomflot, η οποία διαχειρίζεται τον ρωσικό στόλο παγοθραυστικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία υποβρύχιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark