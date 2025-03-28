Καθέλκυση νέου πυρηνοκίνητου υποβρυχίου στη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσίασε σήμερα το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Perm», συμμετέχοντας μέσω βιντεοσύνδεσης στην τελετή καθέλκυσης του νέου αποκτήματος του ρωσικού στόλου.

Πρόκειται για υποβρύχιο νέας γενιάς, το οποίο είναι εξοπλισμένο με υπερηχητικούς πυραύλους Zircon εμβέλειας περίπου 900 χιλιομέτρων.

Το «Perm» είναι το έκτο υποβρύχιο κλάσης Yasen και ναυπηγήθηκε από τη Sevmash κοντά στο Μούρμανσκ.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κατά την επίσκεψή του στο Μούρμανσκ, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου επιθεώρησε επίσης το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Arkhangelsk» και τις εγκαταστάσεις της Atomflot, η οποία διαχειρίζεται τον ρωσικό στόλο παγοθραυστικών.

Putin visited the nuclear submarine cruiser Arkhangelsk and took part via video link in the ceremony of the ceremonial launch of the new nuclear submarine cruiser Perm. Putin boarded the nuclear submarine cruiser pic.twitter.com/eWQ6XTWvhi — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) March 27, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.