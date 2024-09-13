Βρέθηκε ο πίνακας το «Κορίτσι με το μπαλόνι» του Βρετανού καλλιτέχνη Banksy, που είχε κλαπεί από γκαλερί του Λονδίνου την περασμένη εβδομάδα.

Η κλοπή έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου και σήμερα η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο αντρών 47 και 53 ετών που παραμένουν υπό κράτηση.

Το εμβληματικό έργο του καλλιτέχνη του δρόμου, παρουσιάζει μια νεαρή κοπέλα να κρατά ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς ενώ υπάρχουν αρκετές τοιχογραφίες που απεικονίζουν την ίδια εικόνα στο Λονδίνο και αλλού.

Ο πίνακας ήταν το μόνο αντικείμενο που κλάπηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία πρόσθεσε ότι θα επιστραφεί στην γκαλερί.

Banksy's iconic 'Girl with Balloon' masterpiece 'stolen' from London gallery in art heist: Two men appear in court charged with burglary https://t.co/EvTl04SEGl pic.twitter.com/gpfOfZNGFV — Daily Mail Online (@MailOnline) September 13, 2024

Οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη παρουσιαστεί στο δικαστήριο όπου αφέθηκαν υπό εγγύηση, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστή στις 9 Οκτωβρίου.

Το «Κορίτσι με Μπαλόνι» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους δρόμους της γειτονιάς Shoreditch του Λονδίνου το 2002, με τον Banksy να δημιουργεί εκδοχές του πίνακα στη Νότια Όχθη του Λονδίνου το 2004 και στο φράγμα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη το 2005.

Ο Banksy έγινε γνωστός για τα γκράφιτι σε εξωτερικούς χώρους με πολιτικά θέματα. Κάποτε ένας μικρός καλλιτέχνης γκράφιτι από την αγγλική πόλη Μπρίστολ, το έργο τέχνης του έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές και πολύτιμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.