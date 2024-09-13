Μια σπάνια, περίτεχνη και μυστικιστική εβραϊκή Βίβλος που γράφτηκε από έναν επιφανή ραβίνο τον 14ο αιώνα στην Ισπανία και της οποίας οι επιχρυσωμένες και πολύχρωμες σελίδες συνδυάζουν εβραϊκές, χριστιανικές και ισλαμικές καλλιτεχνικές παραδόσεις, πρόκειται να εκτεθεί δημόσια αφού αγοράστηκε σε δημοπρασία για $6,9 εκατομμύρια (6,3 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τη The Guardian.

Η Βίβλος Shem Tov, η οποία ολοκληρώθηκε από τον Ραβίνο Shem Tov Ibn Gaon στη βόρεια ισπανική πόλη Soria το 1312,έχει μια περιπετειώδη και σχεδόν θαυματουργή πορεία, επιζώντας από αμέτρητους πολέμους και αναταραχές στα ταξίδια της στην Ιερουσαλήμ, τη Βαγδάτη, την Τρίπολη, το Λονδίνο και Γενεύη κατά τη διάρκεια επτά αιώνων.

Το βράδυ της Τρίτης, η πλούσια διακοσμημένη Βίβλος, που περιγράφεται ως «μια περιοδεία της βιβλικής και καμπαλιστικής επιστήμης και μια πολύτιμη μαρτυρία της μεσαιωνικής παράδοσης της τέχνης του βιβλίου των Σεφαραδιτών» – πωλήθηκε κοντά στην κορυφή της εκτίμησης των 5-7 εκατομμυρίων δολαρίων στο Sotheby's στη Νέα Υόρκη.

Η Sharon Liberman Mintz, η διεθνής ανώτερη ειδικός στην Ιουδαϊκή για βιβλία και χειρόγραφα του Sotheby's, δήλωσε ότι η βίβλος 800 σελίδων συνδυάζει βαθιά γνώση, μυστικά γράμματα και διαπολιτισμικές καλλιτεχνικές επιρροές, γεγονός που την καθιστά μοναδική.

Όχι μόνο η Βίβλος Shem Tov αναφέρει συχνά τον κώδικα Hilleli, μια θρυλική, χαμένη αρχαία εβραϊκή Βίβλο, αλλά περιέχει επίσης περίπου 2.000 επιμελώς σημειωμένα «ανώμαλα» γράμματα, τα οποία είναι μικρότερα ή μεγαλύτερα γράμματα εμποτισμένα με ένα ειδικό, μυστικό νόημα, σύμφωνα με παραδόσεις της Καμπάλα ή του εβραϊκού μυστικισμού.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του είναι ο συνδυασμός τριών διαφορετικών καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών παραδόσεων.

«Γράφτηκε στη χριστιανική Ισπανία το 1312, αλλά οι Χριστιανοί και οι Εβραίοι ζουν με όλη αυτή την ισλαμική μουντετζάρ [μαυριτανική] αρχιτεκτονική και βλέπουν ακόμα όλη την πολιτιστική αισθητική της Ισλαμικής Ισπανίας γύρω τους», είπε η Λίμπερμαν Μιντζ.

«Το βιβλίο συγχωνεύει και χρησιμοποιεί τρεις καλλιτεχνικές εκφράσεις: βλέπετε την εβραϊκή γραφή στο έργο τέχνης, η λεπτή άνθηση της πορφυρής και κόκκινης μελάνης σημαδεύει τα διάφορα μέρη της Βίβλου».

Υπάρχουν επίσης γοτθικές καμάρες εμπνευσμένες από την αρχιτεκτονική της βόρειας Ευρώπης – «αλλά αν γυρίσετε μερικές σελίδες, θα δείτε μια πολύλοβη ισλαμική αψίδα.Έτσι τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν την τέχνη μουντετζάρ της εποχής, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιείται καλλιτεχνικές λέξεις από το γαλλικό γοτθικό λεξιλόγιο».

Άλλοι άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι η Βίβλος Shem Tov εξυπηρετεί τόσο πρακτικούς όσο και αισθητικούς σκοπούς. Μια αναφορά στη Βίβλο από τα τέλη της δεκαετίας του 1860 αναφέρει ότι οι ιδιοκτήτες της ήταν απρόθυμοι να την αποχωριστούν «επειδή, εκτός από ένα πραγματικά πολύτιμο αντικείμενο, είναι ένα δοκιμασμένο και αληθινό φυλακτό, γιατί μια γυναίκα που βιώνει έναν δύσκολο τοκετό θα σωθεί από τους πόνους του τοκετού όταν το βιβλίο μπαίνει στο σπίτι της».

Το βιβλίο κατείχε κεντρική θέση στη στοργή του David Solomon Sassoon, του κατ' εξοχήν συλλέκτη εβραϊκών χειρογράφων στον κόσμο, ο οποίος το απέκτησε την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Λίγο πριν πεθάνει το καλοκαίρι του 1942, ζήτησε από τον γιο του να πάει και να μιλήσει στους ρόλους του Τορά και στη Βίβλο Shem Tov και να τους πει: «Θα επιστρέψουμε σε εσάς και θα επιστρέψετε σε εμάς. Δεν θα σε ξεχάσουμε ούτε σε αυτόν τον κόσμο ούτε στον μελλοντικό».

Μετά από τόσο καιρό σε ιδιωτικά χέρια, η Βίβλος παραχωρείται στο κοινό.

«Αγοράστηκε από ιδιώτες, οι οποίοι, κατανοώντας την υπέρτατη σημασία του, ανυπομονούν να γίνει διαθέσιμο στο κοινό», δήλωσε η Liberman Mintz.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οποιοσδήποτε αγοράζει ένα βιβλίο αυτού του μεγέθους καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι διαθέσιμο στο ευρύτερο δυνατό κοινό και δεν πρόκειται να το θάψει σε κάποια μικρή βιβλιοθήκη».

Η πολυταξιδεμένη Βίβλος

Παρά τη σπανιότητα της Βίβλου, τη μυστικιστική της σημασία και την τεράστια ιστορική, καλλιτεχνική και οικονομική της αξία, η Liberman Mintz εντυπωσιάζεται περισσότερο από τα ταξίδια του και από το ίδιο το γεγονός της επιβίωσής του.

Αφού ολοκλήρωσε το εκπληκτικό κατόρθωμα της υποτροφίας του το 1312, ο Ibn Gaon, ο συγγραφέας θεώρησε ότι αυτό που ο ειδικός του Sotheby's αποκαλεί «Βίβλο για τους αιώνες» έπρεπε να μεταφερθεί στους Αγίους Τόπους, παρόλο που, όπως είπε η Liberman Mintz: «Αυτό δεν ήταν απλά μια εκδρομή εκείνη την εποχή».

Ο ραβίνος πέθανε γύρω στο 1330 στην πόλη Safed στη Γαλιλαία, τα ταξίδια όμως της Βίβλου μόλις ξεκινούσαν.

«Πιστεύω ότι το ταξίδι είναι τόσο συναρπαστικό γιατί έφυγε από την Ισπανία το 1315, έτσι απέφυγε τις ταραχές και τις σφαγές του 1391, ενώ μετά την εκδίωξη [των Εβραίων] από την Ισπανία το 1492, χάθηκαν πολλά βιβλία», είπε η Liberman Mintz. Αυτοί οι χαμένοι τόμοι περιλαμβάνουν τον κώδικα Hilleli.

«Στη συνέχεια φτάνει στο Ισραήλ, το οποίο κατακλύζεται από τους σταυροφόρους. Καταφέρνει να ξεφύγει και από αυτό. Πηγαίνει στη Βαγδάτη και γνωρίζουμε ότι η εβραϊκή κοινότητα της Βαγδάτης γνώρισε κάθε είδους αναταραχές. Κάπως παίρνει το δρόμο για την Τρίπολη. Βρίσκεται στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - ή πιθανώς στο Letchworth - και επιζεί από τον πόλεμο. Είχε ένα θαυματουργό ταξίδι επιβίωσης».

Πηγή: skai.gr

