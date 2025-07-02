Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρέσβη στο Μπακού, στον οποίο διαμαρτυρήθηκε για τις «μη φιλικές ενέργειες» της Μόσχας όπως αναφέρει, εν μέσω διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών.

Η χώρα αυτή του Νότιου Καυκάσου εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τις ενέργειες της ρωσικής αστυνομίας σε βάρος Αζέρων κατά τη διάρκεια εφόδων της σε σπίτια στην πόλη Γιεκατερίνεμπουργκ. Δύο άτομα αζερικής καταγωγής πέθαναν στις εφόδους αυτές, περιστατικό το οποίο ερευνούν οι εγκληματολογικές υπηρεσίες του Αζερμπαϊτζάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι επίσης καταδικάζει την έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους της Μόσχας σε σχέση με την κατάρριψη ενός επιβατικού αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο όπως λέει το Μπακού, καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 38 επιβαίνοντες σε αυτό.

Το Μπακού αναφέρει ότι τα γεγονότα και οι αντιδράσεις της Ρωσίας σε αυτά τα γεγονότα έχουν «επιζήμιο αντίκτυπο στις διμερείς σχέσεις».

Ρωσία: Aπήγγειλαν κατηγορίες για δολοφονίες κατά 6 ατόμων

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες κατά έξι ατόμων, όλοι τους Ρώσοι πολίτες, για δολοφονίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ της Ρωσίας και του Αζερμπαϊτζάν.

Οι κατηγορίες εντάσσονται στο πλαίσιο έρευνας για τα μέλη μιας κοινότητας ατόμων αζερικής καταγωγής που ζουν στην πόλη Εκατερίνμπουργκ.

Τα έξι άτομα κατηγορούνται για τη δολοφονία πολλών ανθρώπων με συμβόλαια θανάτου επι πληρωμή στο διάστημα μεταξύ του 2001 και του 2011.

Η Ρωσία καλεί το Αζερμπαϊτζάν να αποκαταστήσει τους δεσμούς με τη Μόσχα

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα το Αζερμπαϊτζάν να αποκαταστήσει τους δεσμούς του με τη Μόσχα στο επίπεδο που αρμόζει στη «στρατηγική συνεργασία», αφού η Μόσχα δήλωσε ότι ορισμένες δυνάμεις προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση των δύο χωρών.

Η διπλωματική διένεξη ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα μετά τον θάνατο δύο Αζέρων κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιδρομών στη Ρωσία και κλιμακώθηκε μετά τη σύλληψη από το Μπακού δύο Ρώσων δημοσιογράφων που εργάζονται για ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και άλλων περίπου 15 Ρώσων ως υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Το Αζερμπαϊτζάν λέει ότι οι νεκροψίες που διενεργήθηκαν στο Μπακού για τους δύο άνδρες που πέθαναν στη Ρωσία έδειξαν ότι ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου - αν και η Μόσχα δήλωσε ότι ο ένας από αυτούς πέθανε από καρδιακά προβλήματα - και ότι οι αρχές στο Μπακού ξεκίνησαν τη δική τους έρευνα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν που κατευθυνόταν από το Μπακού προς τη νότια Ρωσία. Το Μπακού λέει ότι η συντριβή προκλήθηκε από πυρά μονάδων της αντιαεροπορικής άμυνας στη Ρωσία.

Ο Νεμάτ Αβάζοφ, επικεφαλής της έρευνας του Μπακού για το δυστύχημα, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι η ομάδα του θα δημοσιοποιήσει τα πορίσματά της τις επόμενες ημέρες.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα καλλιεργεί τη σχέση της με το Μπακού εδώ και πολλά χρόνια με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και άφησε να εννοηθεί ότι άγνωστοι παράγοντες προσπαθούν τώρα να χρησιμοποιήσουν την κατάσταση για να «τρίβουν τα χέρια τους».

«Απλά μην τους αφήσετε να πάρουν φωτιά», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Sputnik Radio. «Γιατί για εμάς, για τους δύο λαούς, οι σχέσεις φιλίας είναι εξαιρετικά σημαντικές. Και όσοι θέλουν να τις χαλάσουν θα πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά τι κάνουν» .

Αργότερα δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ότι το Μπακού θα πρέπει να αποκαταστήσει τους δεσμούς του με τη Ρωσία, καταγγέλλοντας ότι η Μόσχα δεν έχει καμία προξενική πρόσβαση στους κρατούμενους πολίτες της.

«Εμείς, φυσικά, καλούμε την αζέρικη πλευρά να λάβει μέτρα για να επιστρέψουν οι δεσμοί μας στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων, όπως ορίζεται στα επίσημα έγγραφα. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αυτό είναι το επίπεδο της στρατηγικής συνεργασίας», είπε.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι η Ρωσία στοχεύει να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των δημοσιογράφων της, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη και άλλα εγκλήματα και έχουν προφυλακισθεί στο Μπακού.

