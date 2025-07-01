Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στον πρεσβευτή του Αζερμπαϊτζάν στη Μόσχα για τις «μη φιλικές ενέργειες» του Μπακού, όπως τις χαρακτήρισε, σχετικά με τη σύλληψη Ρώσων δημοσιογράφων.

Το υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, κατηγόρησε το Μπακού ότι έλαβε «σκόπιμα μέτρα... για να διαλύσει τις διμερείς σχέσεις».

Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι αναμένει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των Ρώσων δημοσιογράφων που κρατούνται στο Αζερμπαϊτζάν, σε μια υπόθεση που αποτελεί μέρος της εμβάθυνσης της διπλωματικής διαμάχης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Οι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν τη Δευτέρα ως ύποπτοι για απάτη. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν φαίνεται να είναι μια «συναισθηματική αντίδραση», αλλά τόνισε ότι όλες οι ανησυχίες μπορούν να επιλυθούν μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών.

Εισαγγελείς του Αζερμπαϊτζάν δήλωσαν σήμερα ότι ξεκίνησαν ποινική έρευνα για τη φερόμενη δολοφονία δύο αδελφών από το Αζερμπαϊτζάν που συνελήφθησαν στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι και οι δύο τους ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου ενώ ήταν υπό κράτηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.