Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στη Μόσχα σε σχέση με τις «μη φιλικές ενέργειες» όπως τις χαρακτήρισε και την παράνομη «κράτηση» Ρώσων δημοσιογράφων που εργάζονται στην χώρα.

Οι εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Αζερμπαϊτζάν αυξήθηκαν νωρίτερα σήμερα αφότου το Κρεμλίνο δήλωσε ότι διαφωνεί με την απόφαση του Αζερμπαϊτζάν να ακυρώσει ρωσικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ως απάντηση στη σύλληψη στη Ρωσία μιας ομάδας ατόμων αζερικής καταγωγής που θεωρούνται ύποπτοι για διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

