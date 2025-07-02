Σε μια εξομολόγηση σχετικά με τις δυσκολίες που πέρασε κατά τη μάχη της με τον καρκίνο αλλά και κατά την ανάρρωσή της προχώρησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον κατά τη σημερινή της επίσκεψη σε νοσοκομείο στο Έσσεξ, στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Η Κέιτ, δήλωσε ότι έπρεπε να επιδείξει «γενναία έκφραση» καθ' όλη τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του καρκίνου πέρυσι, περιγράφοντας τη δοκιμασία ως μια εμπειρία που της άλλαξε τη ζωή.

«Δείχνεις ένα είδος γενναίου προσώπου, στωικότητας μέσω της θεραπείας, η θεραπεία τελειώνει, και μετά αναρωτιέσαι "μπορώ να συνεχίσω, να επιστρέψω στην κανονικότητα", αλλά στην πραγματικότητα η φάση μετά είναι πραγματικά... δύσκολη», είπε η Κέιτ.

Μιλώντας σε προσωπικό, ασθενείς και εθελοντές στο νοσοκομείο, η πριγκίπισσα τόνισε τη σημασία της υποστήριξης που πρέπει να λάβει ένας ασθενής μετά τη θεραπεία, σημειώνοντας ότι ενώ οι ασθενείς μπορεί να μην βρίσκονται πλέον υπό κλινική φροντίδα, συχνά εξακολουθούν να δυσκολεύονται να «λειτουργήσουν κανονικά στο σπίτι» όπως παλιά.

Η Κέιτ περιέγραψε τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου ως «αλλαγή ζωής» τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους αγαπημένους τους, προσθέτοντας: «Είναι ένα τρενάκι του λούνα παρκ, δεν είναι μια ομαλή πεδιάδα».

Σημειώνεται ότι η 43χρονη Κέιτ ανακοίνωσε τον Μάρτιο του περασμένου έτους ότι θα υποβληθεί σε χημειοθεραπείες, αφού οι εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη μετά από μια μεγάλη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα αποκάλυψαν ότι υπήρχε μια μη καθορισμένη μορφή καρκίνου

Έπειτα από μια περίοδο αποχής από τα καθήκοντά της η πριγκίπισσα επανέρχεται σταδιακά στον δημόσιο βασιλικό της ρόλο.

