Αυτός είναι ο λόγος που οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μελετούν και εξετάζουν την πιθανή μείωση των στρατευμάτων τους που σταθμεύουν στη Γερμανία, λίγες ημέρες αφότου ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, υπαινίχθηκε ότι η Ουάσιγκτον «ξεγελιέται και ταπεινώνεται» από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι μια απόφαση σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γερμανία, που θεωρείται βασικό στοιχείο της άμυνας του ΝΑΤΟ αλλά και κρίσιμο για την προβολή ισχύος των ΗΠΑ σε άλλα μέρη του κόσμου, θα ληφθεί σύντομα.

Ακολουθεί μια συνοπτική επισκόπηση του γιατί οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία, ποιος είναι ο ρόλος τους και γιατί η απειλή του Τραμπ να τις περιορίσει - η πιο πρόσφατη από τις πολλές από την πρώτη του θητεία - ενδέχεται να μην βρίσκει σύμφωνο το Πεντάγωνο ή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Γιατί οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία;

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία χρονολογείται από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945. Μετά την παράδοση του ναζιστικού καθεστώτος, υπήρχαν περίπου 1,6 εκατομμύρια Αμερικανοί στρατιώτες στη χώρα, αριθμός που μέσα σε έναν χρόνο μειώθηκε σε λιγότερους από 300.000, οι οποίοι διαχειρίζονταν κυρίως τη ζώνη κατοχής των ΗΠΑ.

Η παρουσία αυτή συνέχισε να μειώνεται έως την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, όταν η αποστολή μετατράπηκε από την αποναζιστικοποίηση, στην ανοικοδόμηση της Γερμανίας, ως ανάχωμα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. Οι βάσεις έγιναν μόνιμες εγκαταστάσεις με την ίδρυση του ΝΑΤΟ και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1949.

Στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ διατηρούσαν περίπου 50 μεγάλες βάσεις και περισσότερες από 800 εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Πολλές από αυτές έκλεισαν μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Κατά τις δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980, οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία ξεπερνούσαν συχνά τους 250.000 στρατιώτες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους ζούσαν σε κοινότητες γύρω από τις βάσεις, που έμοιαζαν με μικρές αμερικανικές πόλεις με σχολεία, καταστήματα και κινηματογράφους.

Πόσο μεγάλες είναι και τι κάνουν σήμερα;

Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, στο τέλος του περασμένου έτους υπήρχαν περίπου 68.000 εν ενεργεία στρατιωτικοί των ΗΠΑ σε βάσεις στην Ευρώπη, με περισσότερους από τους μισούς να βρίσκονται στη Γερμανία.

Οι δυνάμεις αυτές κατανέμονται σε 20 έως 40 βάσεις (ανάλογα με τον ορισμό), συμπεριλαμβανομένων των αρχηγείων στη Στουτγκάρδη, της Ευρωπαϊκής Διοίκησης (EUCOM) και της Διοίκησης Αφρικής (AFRICOM), που συντονίζουν επιχειρήσεις σε δύο ηπείρους.

Από τις επτά αμερικανικές φρουρές στρατού στην Ευρώπη, οι πέντε βρίσκονται στη Γερμανία. Μεταξύ των σημαντικότερων εγκαταστάσεων είναι η αεροπορική βάση Ράμσταϊν, που αποτελεί το αρχηγείο των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Επιπλέον, οι περιοχές Γκράφενβερ, Βίλσεκ και Χόενφελς αποτελούν το μεγαλύτερο πεδίο εκπαίδευσης των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ενώ το Βισμπάντεν φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού στρατού για Ευρώπη και Αφρική. Το Λάντστουλ διαθέτει το μεγαλύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο των ΗΠΑ εκτός επικράτειας.

Ο ρόλος των βάσεων έχει αλλάξει σημαντικά από τον Ψυχρό Πόλεμο: πλέον λειτουργούν ως προωθημένα σημεία ανάπτυξης και κόμβοι εφοδιασμού για επιχειρήσεις των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πολέμους όπως στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και πιο πρόσφατα στο Ιράν.

Έχει απειλήσει ξανά ο Τραμπ;

Ναι, επανειλημμένα. Το 2020, κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ - ενοχλημένος από τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας και τη στήριξή της στον αγωγό Nord Stream 2 - χαρακτήρισε τη χώρα «ασυνεπή» και πρότεινε μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων κατά ένα τρίτο.

Η ανακοίνωση έγινε χωρίς λεπτομέρειες και αιφνιδίασε τόσο το Πεντάγωνο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όσο και τους συμμάχους στο Βερολίνο και το ΝΑΤΟ.

Το σχέδιο προέβλεπε επιστροφή μέρους των στρατευμάτων στις ΗΠΑ και μεταφορά άλλων σε χώρες όπως η Πολωνία και η Ιταλία. Ωστόσο, αντιμετώπισε ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο και σημαντικά πρακτικά εμπόδια. Ο Τζο Μπάιντεν πάγωσε το σχέδιο το 2021 και αργότερα το ακύρωσε οριστικά.

Είναι πιθανό να συμβεί αυτή τη φορά;

Τα εμπόδια για μια μεγάλη μείωση παραμένουν σημαντικά. Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ασφάλειας, Ανίτα Χίπερ, η παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη εξυπηρετεί όχι μόνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και τα αμερικανικά συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι βάσεις στη Γερμανία αποτελούν κρίσιμα στρατηγικά κέντρα. Χωρίς αυτές, πολλές επιχειρήσεις των ΗΠΑ θα ήταν πολύ πιο δύσκολες.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης περίπου 13.000 στρατιώτες στην Ιταλία, 10.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 4.000 στην Ισπανία. Ωστόσο, βάσει της νομοθεσίας για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026, ο συνολικός αριθμός στρατευμάτων στην Ευρώπη δεν μπορεί να πέσει κάτω από 75.000.

Συνολικά, μια ουσιαστική μείωση δυνάμεων σε βάσεις όπως της Στουτγκάρδης και του Ράμσταϊν θα είχε μεγάλο κόστος για την επιχειρησιακή ικανότητα των ΗΠΑ, γεγονός που καθιστά ένα τέτοιο σενάριο λιγότερο πιθανό,τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

