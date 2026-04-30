Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κλιμακώνει περαιτέρω την αντιπαράθεση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον του με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Μερτς «να επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τον «εντελώς αναποτελεσματικό» στη διαχείρισή του, καθώς και στην αντιμετώπιση «των εσωτερικών προβλημάτων της διαλυμένης χώρας του, ιδίως στη μετανάστευση και την ενέργεια».

Σε ανάρτησή του, υποστήριξε ότι ο Γερμανός καγκελάριος αφιερώνει υπερβολικό χρόνο «παρεμβαίνοντας» σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της ιρανικής πυρηνικής απειλής, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ καθιστούν τον κόσμο και τη Γερμανία ασφαλέστερο.

Σημειώνεται ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Μερτς ξέσπασε όταν ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε τη Δευτέρα σε σκληρές δηλώσεις κατά της Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική ηγεσία «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση.

Ο Μερτς ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον φαίνεται να μην διαθέτει σαφή στρατηγική, εκφράζοντας αμφιβολίες για το πώς μπορεί να εξέλθει από την κρίση.

Σε συνέχεια της κόντρας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, προσθέτοντας ότι σχετική απόφαση αναμένεται σύντομα.

Ωστόσο, την Πέμπτη και πριν τη νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Γερμανός καγκελάριος επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, υπογραμμίζοντας τη στενή στρατιωτική συνεργασία της Γερμανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας στη σχολή τεθωρακισμένων του γερμανικού στρατού στη βόρεια πόλη Μύνστερ, ο Μερτς ανέδειξε τους ισχυρούς επιχειρησιακούς δεσμούς με τον αμερικανικό στρατό.

«Εργαζόμαστε εδώ, αλλά και σε άλλες καίριες τοποθεσίες στη Γερμανία, δίπλα-δίπλα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Μερτς, επισημαίνοντας την κοινή εκπαίδευση και συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Αυτό το έργο πραγματοποιείται δίπλα-δίπλα, προς αμοιβαίο όφελος και στο πλαίσιο μιας βαθιάς διατλαντικής συνεργασίας», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.