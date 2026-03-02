Ρώσικο drone χτύπησε επιβατική αμαξοστοιχία τη Δευτέρα στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα επτά, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού Ολέξι Κούλεμπα στο Telegram.

⚡️❗️Кляті кацапи атакували потяг! 💥🚅



▪️На Дніпропетровщині російський дрон вдарив по вагону цивільного приміського потяга просто під час руху.😱#RussiaIsATerroristState #NaziRussia 🤬



🤯Попередньо, загинула людина, є багато постраждалих, серед них малі діти!!! pic.twitter.com/iA4ElcFzUr March 2, 2026

Περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης ήταν και δύο παιδιά.

