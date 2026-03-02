Λογαριασμός
Ρωσικό drone χτύπησε τρένο στο Ντνιπροπετρόφσκ - Ένας νεκρός

Ένα άτομο σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανάρτηση αναπληρωτή πρωθυπουργού Ολέξι Κούλεμπα στο Telegram - Επτά τραυματίες

Τρένο

Ρώσικο drone χτύπησε επιβατική αμαξοστοιχία τη Δευτέρα στην  περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα επτά, σύμφωνα με δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού Ολέξι Κούλεμπα στο Telegram.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μεταξύ των τραυματιών της επίθεσης ήταν και δύο παιδιά.

Drone Ουκρανία τραυματίες
