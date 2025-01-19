Σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα - Μετά τις 16:00 θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των ομήρων

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε και επίσημα σε ισχύ στις 11:15 μετά από 15 μήνες συγκρούσεων αφότου η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη λίστα με τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα.

Πρόκειται για την 24χρονη Romi Gonen, την 28χρονη Emily Damari και την 31χρονη Doron Steinbrecher.

Η επιχείρηση απελευθέρωσης θα ξεκινήσει σήμερα μετά τις 16:00 το μεσημέρι, όπως αναφέρει το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επίσης, ανέφερε ότι οι επόμενοι 4 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν σε επτά ημέρες.

Η έναρξη της κατάπαυσης του πυρός καθυστέρησε σχεδόν για τρεις ώρες αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε από τη Χαμάς να παράσχει κατάλογο με τους ομήρους που επρόκειτο να απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε αργότερα ότι το Ισραήλ έλαβε τη λίστα.

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία της συμφωνίας

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια.

Στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, 33 όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν σε διάστημα έξι εβδομάδων με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους που φυλακίστηκαν από το Ισραήλ. Η συμφωνία απαιτεί να επιτρέπονται 600 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα κάθε μέρα της εκεχειρίας, 50 από αυτά να μεταφέρουν καύσιμα, με 300 από τα φορτηγά να διατίθενται στο βορρά, όπου οι συνθήκες για τους αμάχους είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει πρώτα γυναίκες ομήρους κάτω των 19 ετών και στη συνέχεια άνδρες άνω των 50 ετών. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει όλες τις Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά που είναι κάτω των 19 ετών μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης. Ο συνολικός αριθμός των Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν θα εξαρτηθεί από τους ομήρους που θα απελευθερώσει η Χαμάς και μπορεί να είναι μεταξύ 990 και 1.650 Παλαιστίνιων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ανδρών, γυναικών και παιδιών.

Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 30 Παλαιστίνιους κρατούμενους για κάθε άμαχο όμηρο και 50 Παλαιστίνιους κρατούμενους για κάθε Ισραηλινή γυναίκα στρατιώτη που απελευθερώνει η Χαμάς.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Χαμάς θα ενημερώσει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) όπου το σημείο συνάντησης για την ανταλλαγή ομήρων θα είναι μέσα στη Γάζα και η ΔΕΕΣ αναμένεται να κατευθυνθεί προς την συγκεκριμένη τοποθεσία για να συλλέξει τους ομήρους.

Η Χαμάς θα απελευθερώσει τους ομήρους σε διάστημα έξι εβδομάδων, με τουλάχιστον τρεις ομήρους να απελευθερώνονται κάθε εβδομάδα και τους υπόλοιπους από τους 33 πριν από το τέλος της περιόδου. Όλοι οι ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν πρώτα και θα ακολουθήσουν οι σοροί των νεκρών ομήρων.

Την εφαρμογή της συμφωνίας θα εγγυηθούν το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διαπραγματεύσεις για μια δεύτερη φάση της συμφωνίας θα ξεκινήσουν την 16η ημέρα της πρώτης φάσης και αναμένεται να περιλαμβάνουν την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών ανδρών στρατιωτών, μόνιμη κατάπαυση του πυρός και την πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτών.

Η τρίτη φάση αναμένεται να περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των εναπομεινάντων σορών και την έναρξη της ανοικοδόμησης της Γάζας, υπό την επίβλεψη της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: skai.gr

