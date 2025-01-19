Από τις 11:15 το πρωί βρίσκεται σε εφαρμογή η πολυπόθητη εκεχειρία στη Γάζα έπειτα από 15 μήνες σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που έχει αφήσει πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους.

Με καθυστέρηση σχεδόν τριών ωρών, η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη λίστα με τα ονόματα των τριών ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα και θα επιστρέψουν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Πρόκειται για την 24χρονη Romi Gonen, την 28χρονη Emily Damari και την 31χρονη Doron Steinbrecher.

Η απελευθέρωση θα ξεκινήσει μετά τις 16:00 δήλωσε το γραφείο του Νετανιάχου. Επίσης, ανέφερε ότι οι επόμενοι 4 ζωντανοί όμηροι θα απελευθερωθούν σε επτά ημέρες.

Η Χαμάς από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα παραδώσει μία λίστα με τα ονόματα των 90 Παλαιστίνιων φυλακισμένων που θα αποφυλακιστούν σήμερα.

Έξω από το Ιατρικό Κέντρο Sheba, στα περίχωρα του Τελ Αβίβ, έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την άφιξη των ομήρων. Έχει δημιουργηθεί ένας χώρος μέσων ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους - και μπλε φράγματα έχουν τεθεί έξω εν αναμονή συγκέντρωσης πλήθους συγγενών και υποστηρικτών των οικογενειών.

Φωτογραφίες από το χώρο υποδοχής

Ο Steve Walz, εκπρόσωπος Τύπου του νοσοκομείου, δήλωσε στο BBC ότι οι όμηροι θα μεταφερθούν εκεί - αλλά δεν γνωρίζει το πότε. Πρόσθεσε ότι οι όμηροι είναι πιθανό να φτάσουν με ελικόπτερο και στη συνέχεια να μεταφερθούν εκτός κοινής θέας στο νοσοκομείο.

Καταφθάνει ανθρωπιστική βοήθεια

Παράλληλα, 200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια και 20 φορτηγά που μεταφέρουν καύσιμα φτάνουν στο Κερέμ Σαλόμ, σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές όπως προβλέπει η συμφωνία.Συγκεκριμένα, κατά την «πρώτη φάση» της εκεχειρίας προβλέπεται η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Γάζας, καθώς και η αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε μια ανάρτηση στο X, η υπηρεσία Παλαιστινίων Προσφύγων του ΟΗΕ (UNRWA) λέει ότι έχει «4.000 φορτηγά με βοήθεια έτοιμα να εισέλθουν στη Γάζα - τα μισά από αυτά μεταφέρουν τρόφιμα και αλεύρι».

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Philippe Lazzarini προσθέτει: «Οι επιθέσεις σε νηοπομπές βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσαν να μειωθούν καθώς έρχεται ανθρωπιστική βοήθεια μετά την κατάπαυση του πυρός».

Πανηγυρισμοί από τους Παλαιστίνιους

Την ίδια ώρα, χιλιάδες εκτοπισμένοι της Γάζας άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας. Μεγάλες ουρές ανθρώπων που κουβαλάνε τα ρούχα τους και άλλα αντικείμενα ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής.

Στο άκουσμα της έναρξης της εκεχειρίας, χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξεχύθηκαν στους δρόμους της Γάζας. Μερικοί πανηγύριζαν, άλλοι επισκέφτηκαν τους τάφους των συγγενών τους, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που επέστρεψαν στα σπίτια τους.

«Αισθάνομαι ότι τουλάχιστον βρήκα λίγο νερό να πιω, αφού είχα χαθεί στην έρημο για 15 μήνες. Νιώθω ζωντανή ξανά», δήλωσε η Άγια, μία εκτοπισμένη γυναίκα από την πόλη της Γάζας, που είχε βρει καταφύγιο στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας για περισσότερο από έναν χρόνο, ανέφερε η ίδια στο Reuters μέσω μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Ένοπλοι αντάρτες της Χαμάς βγήκαν στους δρόμους της πόλης Χαν Γιούνις που βρίσκεται στο νότια τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με τα πλήθη των συγκεντρωμένων Παλαιστινίων να ζητωκραυγάζουν.

Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας

Στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, 33 όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν σε διάστημα έξι εβδομάδων με αντάλλαγμα εκατοντάδες Παλαιστίνιους που φυλακίστηκαν από το Ισραήλ. Επίσης, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει να αποσύρονται από περιοχές στη νότια πόλη της Ράφα προς τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ υποτίθεται ότι θα αρχίσει να αποσύρεται αμέσως από τις «αστικές περιοχές» στην επικράτεια.

Ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα του τι αναμένεται να συμβεί σε συγκεκριμένες ημέρες τους επόμενους δύο μήνες:

Στάδιο 1

Κυριακή 19 Ιανουαρίου (1η ημέρα) : Ξεκινά η πρώτη φάση. Τρεις όμηροι θα επιστρέψουν, περίπου 95 Παλαιστίνιοι θα απελευθερωθούν από τη φυλακή

Κυριακή 26 Ιανουαρίου (ημέρα 7η): Τέσσερις όμηροι θα επιστρέψουν. Θα ελευθερωθούν κι άλλοι Παλαιστίνιοι.

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου (ημέρα 14η): Τέσσερις όμηροι θα επιστρέψουν, περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα απελευθερωθούν, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τον διάδρομο Netzarim, χωρίζοντας την κάποτε πυκνοκατοικημένη πόλη της Γάζας από την υπόλοιπη λωρίδα.

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου (ημέρα 16): Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την εξομάλυνση των λεπτομερειών του Σταδίου II.

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου (ημέρα 21): Τρεις όμηροι θα επιστρέψουν, Παλαιστίνιοι απελευθερώνονται, περισσότερη απόσυρση ισραηλινών στρατιωτών από τον διάδρομο Netzarim.

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου (ημέρα 22η): Η πρόσβαση προς τα βόρεια επιτρέπεται επίσης μέσω του δρόμου Salah al Din.

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου (ημέρα 28η): Τρεις ακόμη όμηροι επιστρέφουν, κι άλλοι Παλαιστίνιοι ελευθερώνονται.

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου (ημέρα 35η): Τρεις ακόμη όμηροι επιστρέφουν, κι άλλοι Παλαιστίνιοι ελευθερώνονται.

Κυριακή 2 Μαρτίου (ημέρα 42): 14 όμηροι επιστρέφουν, κι άλλοι Παλαιστίνιοι ελευθερώνονται. Η Ράφα αναμένεται να ξανανοίξει - σε όλους τους τραυματίες και τους άρρωστους Παλαιστίνιους πολίτες θα τους επιτρέπεται να φύγουν. 50 τραυματίες μαχητές την ημέρα επιτρέπεται να φύγουν.

Στάδιο 2

Κυριακή 9 Μαρτίου (ημέρα 50η): Η ισραηλινή αποχώρηση από τη Φιλαδέλφεια υποτίθεται ότι θα ολοκληρωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.