Την ετοιμότητα της Αθήνας να συμμετάσχει στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στη Γάζα τόνισε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, Σίας Αναγνωστοπούλου, με θέμα «Το Ισραήλ βομβάρδισε διεθνή ανθρωπιστική αποστολή σε διεθνή ύδατα».

«Υποστηρίζουμε το σχέδιο που παρουσίασε η Αίγυπτος για την ανοικοδόμηση και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στη Γάζα, χωρίς εκτοπισμό των Παλαιστινίων» ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου, σημειώνοντας ότι στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

«Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή. Έχουμε όμως παράλληλα επανειλημμένα δηλώσει και σημειώσει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη Γάζα και δεν θα είναι σε θέση να απειλήσει το Ισραήλ προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνευση στην περιοχή» υπογράμμισε η κ. Παπαδοπούλου.

Από την πλευρά της, η κ. Αναγνωστοπούλου ανέφερε ότι την ώρα που οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 63.000 και βλέπουμε συνέχεια φωτογραφίες με παιδιά τα οποία λιμοκτονούν, «η χώρα μας εξακολουθεί να συνεργάζεται με το Ισραήλ;».

Εάν η χώρα μας δεν πατήσει πόδι, και σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης, να σταματήσει κάθε συνεργασία, πως θα σταματήσει αυτό το κακό, εάν δεν αισθανθεί το Ισραήλ πιεσμένο από κάπου;» αναρωτήθηκε η κ. Αναγνωστοπούλου και πρόσθεσε: Το να μιλάμε για την επόμενη μέρα, είναι απολύτως άτοπο, όταν έχουμε την παρούσα μέρα, που είναι τόσο, μα τόσο δυσοίωνη.

Ανταπαντώντας, η κ. Παπαδοπούλου είπε ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, βεβαίως αποτελεί λόγο ιδιαίτερης ανησυχίας για όλους μας. «Η Ελλάδα έχει από την πρώτη στιγμή διαχωρίσει την Χαμάς από τον παλαιστινιακό λαό και έχει συνεισφέρει επανειλημμένα για την ανακούφιση των πληγέντων» είπε η κ. Παπαδοπούλου και ανέφερε ότι:

«-Η Ελλάδα έχει σταθεί σταθερά υπέρ της ακώλυτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και έχει στείλει ανθρωπιστική βοήθεια είτε διμερώς είτε μέσω διεθνών οργανισμών - το 2024 παρείχαμε συνεισφορές στην ΟΥΝΡΑ 120.000 ευρώ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 200.000 ευρώ και στην Γιούνισεφ για τα παιδιά της Παλαιστίνης.

Συμμετείχαμε επίσης και στην ιορδανική πρωτοβουλία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από αέρος.

Με πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών και σε συντονισμό με τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, υποδεχτήκαμε τραυματισμένα παιδιά και συνοδούς τους από τη Γάζα, τα οποία ήδη βρίσκονται στη χώρα μας και νοσηλεύονται σε ελληνικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Αξιοποιώντας το ρόλο μας στα Ηνωμένα Έθνη, στοχεύσαμε στην προστασία των ευάλωτων ομάδων από συγκρούσεις όπως τα παιδιά. Η προστασία των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις αποτελεί άλλωστε έναν εκ των 6 πυλώνων της θητείας μας στο συμβούλιο ασφαλείας.

Η χώρα μας συμμετείχε ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου ασφαλείας για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα, τους ισραηλινούς εποικισμούς, την απώλεια στελεχών ανθρωπιστικών οργανώσεων στην Γάζα, την κατάσταση στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, την κατάσταση στη μέση Ανατολή και το παλαιστινιακό ζήτημα. Σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις καταστήσαμε σαφή τη θέση μας και την προσήλωσή μας στην εφαρμογή και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η μεγαλύτερη όμως συνεισφορά που μπορεί να έχει η χώρα μας είναι η άρση της αιτίας των ανθρωπιστικών κρίσεων και των προκλήσεων στο διεθνές δίκαιο, δηλαδή η αποκατάσταση της ειρήνης, και να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τον παλαιστινιακό λαό. Στην κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών ενεργούν αδιάκοπα».

