Πρόσκληση προς τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην επόμενη υπουργική συνάντηση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος + ΗΠΑ) απηύθυναν με κοινή επιστολή τους οι υπουργοί Εξωτερικών των τριών χωρών, επιδιώκοντας την περαιτέρω εμβάθυνση και αναβάθμιση της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει η «Καθημερινή», η επιστολή απευθύνεται στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος υπενθυμίζεται πως ως ένας εκ των δύο εισηγητών του «Νόμου για την Εταιρική Σχέση Ασφαλείας και Ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο» έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή.

«Η σημασία αυτής της τριμερούς συνεργασίας έχει ήδη αναγνωριστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν, κατά τη διάρκεια της θητείας σας στη Γερουσία, εσείς προσωπικά, κύριε υπουργέ, διαδραματίσατε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση νομοθεσίας που ενίσχυσε τη διασύνδεση μεταξύ των τριών δημοκρατιών μας στην Ανατολική Μεσόγειο και των Ηνωμένων Πολιτειών», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι τρεις υπουργοί υπογραμμίζουν τη βούλησή τους για στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον σε κρίσιμους τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η καινοτομία, η ψηφιακή τεχνολογία, η πολιτική προστασία και η κυβερνοασφάλεια. Όπως επισημαίνουν, «η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία ως κόμβος ενέργειας και υποδομών που συνδέουν Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επενδυτικές δυνατότητες που αναδύονται στον τομέα κρίσιμων υποδομών, με έμφαση στον διάδρομο IMEC. «Ήρθε η ώρα να εξετάσουμε στρατηγικές επενδύσεις και τη δημιουργία διαδρόμων ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι τρεις υπουργοί.

