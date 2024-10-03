Το Ιράν κάλεσε σήμερα για εξηγήσεις τους πρεσβευτές της Γερμανίας και της Αυστρίας, αφού οι δύο χώρες διαμαρτυρήθηκαν για την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Ισραήλ.

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna μετέδωσε ότι οι πρεσβευτές κλήθηκαν με αφορμή τα «απαράδεκτα μέτρα» που έλαβαν η Γερμανία και η Αυστρία, οι οποίες είχαν καλέσει πρώτες τους Ιρανούς πρεσβευτές για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους.

Το βράδυ της Τρίτης το Ιράν εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους στο Ισραήλ, ως αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και ενός διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, του Αμπάς Νιλφορουσάν, στις 27 Σεπτεμβρίου. Η ιρανική επίθεση καταδικάστηκε από πολλές χώρες και οργανισμούς διεθνώς.

Ο νέος εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαέλ απέρριψε σήμερα «τη μεροληπτική και ανεύθυνη προσέγγιση» της G7 η οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, καταδίκασε την ιρανική επίθεση και εξέτασε το ενδεχόμενο να επιβληθούν νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η επίθεση αυτή ήταν μια «νόμιμη, υπεύθυνη και αποτελεσματική απάντηση για να τιμωρηθεί το επιτιθέμενο σιωνιστικό καθεστώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.