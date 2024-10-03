Τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση με drone σε ένα χωριό στην βόρεια ουκρανική επαρχία Τσερνίχιβ, ανακοίνωσε η εθνική αστυνομία.
Το drone επιτέθηκε σε ένα βυτιοφόρο που μετέφερε αέριο για τους κατοίκους, το οποίο εξερράγη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται σε κοντινά σπίτια, εξήγησε η αστυνομία στο Telegram.
Ο οδηγός του φορτηγού και ο συνοδηγός του καθώς και ένα κοριτσάκι έξι χρονών σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
