Τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσική επίθεση με drone σε ένα χωριό στην βόρεια ουκρανική επαρχία Τσερνίχιβ, ανακοίνωσε η εθνική αστυνομία.

Το drone επιτέθηκε σε ένα βυτιοφόρο που μετέφερε αέριο για τους κατοίκους, το οποίο εξερράγη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται σε κοντινά σπίτια, εξήγησε η αστυνομία στο Telegram.

Ο οδηγός του φορτηγού και ο συνοδηγός του καθώς και ένα κοριτσάκι έξι χρονών σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.