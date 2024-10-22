Η Δημοκρατική αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις διατηρεί οριακό προβάδισμα, με ποσοστό 46% έναντι 43% για τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με το απαισιόδοξο εκλογικό σώμα να δηλώνει ότι η χώρα είναι στον λάθος δρόμο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Το προβάδισμα της Χάρις στη δημοσκόπηση, που κράτησε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε χθες, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από το ποσοστό 45% που συγκέντρωσε έναντι 42% για τον Τραμπ σε δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που έγινε μία εβδομάδα νωρίτερα, ενισχύοντας την άποψη ότι η μάχη είναι αμφίρροπη μόλις δυο εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Και οι δύο δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι η Χάρις έχει προβάδισμα εντός του περιθωρίου του στατιστικού λάθους.

Η νέα δημοσκόπηση έδειξε ότι οι ψηφοφόροι έχουν απαισιόδοξη άποψη για την κατάσταση της οικονομίας και τη μετανάστευση –και γενικά τάσσονται υπέρ της προσέγγισης του Τραμπ σε αυτά τα θέματα.

Περίπου το 70% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι το κόστος ζωής του βρίσκεται σε λάθος δρόμο ενώ το 60% είπε ότι η οικονομία οδεύει στη λάθος κατεύθυνση και το 65% έδωσε την ίδια απάντηση για τη μεταναστευτική πολιτική.

Οι ψηφοφόροι δήλωσαν επίσης ότι η οικονομία και η μετανάστευση, μαζί με τις απειλές για τη δημοκρατία, είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρα. Στην ερώτηση ποιος υποψήφιος έχει την καλύτερη προσέγγιση σε αυτά τα θέματα, ο Τράμπ προηγείται στο θέμα της οικονομίας -- 46% έναντι 38%-- και τη μετανάστευση με 48% έναντι 35%.

Η μετανάστευση ήταν επίσης το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα όταν οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιο ζήτημα θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο ο επόμενος πρόεδρος κατά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του. Το 35% απάντησε η μετανάστευση, με το 11% να επικαλείται την ανισότητα εισοδήματος.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν είχε καλές επιδόσεις στο ερώτημα ποιος υποψήφιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τον πολιτικό εξτρεμισμό και τις απειλές στη δημοκρατία, με τη Χάρις να προηγείται με ποσοστό 42% έναντι 35%. Προηγείται επίσης στο θέμα της πολιτικής για την άμβλωση και τις υγειονομικές παροχές.

Ιδιαίτερα αμφίρροπος αγώνας

Το προβάδισμα της Χάρις έναντι του Τραμπ ίσως να μην είναι αρκετό για να κερδίσει τις εκλογές, ακόμα και αν αυτό διατηρηθεί έως τις 5 Νοεμβρίου.

Οι πανεθνικές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των δημοσκοπήσεων Reuters/Ipsos, προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για τις απόψεις του εκλογικού σώματος, αλλά τα αποτελέσματα πολιτεία προς πολιτεία για το Σώμα των Εκλεκτόρων καθορίζουν τον νικητή και επτά αμφίρροπες πολιτείες είναι πιθανόν να αποδειχθούν καθοριστικές. Ο Τραμπ κέρδισε τη Δημοκρατική Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016, καθώς θριάμβευσε στο Σώμα των Εκλεκτόρων παρόλο που εκείνη επικράτησε στις ψήφους των πολιτών σε εθνικό επίπεδο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Χάρις και ο Τραμπ είναι στήθος με στήθος σε αυτές τις αμφίρροπες πολιτείες.

Η δημοσκόπηση έδωσε ενδείξεις ότι οι ψηφοφόροι –ιδιαίτερα οι Δημοκρατικοί—ίσως είναι πιο ενθουσιασμένοι για τις φετινές εκλογές απ’ ό,τι ήταν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2020, όταν ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τον Τραμπ.

Το 79% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση –συμπεριλαμβανομένου του 87% των Δημοκρατικών και του 84% των Ρεπουμπλικάνων-- δήλωσε ότι είναι «απολύτως» βέβαιο ότι θα ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσε ότι είναι σίγουρο ότι θα ψηφίσει αυξήθηκε από το 74% στη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που είχε γίνει στις 23-27 Οκτωβρίου 2020, όταν το 74% των Δημοκρατικών και το 79% των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν ότι σίγουρα θα ψήφιζαν.

Η νέα δημοσκόπηση είχε περιθώριο λάθους 2 ποσοστιαίων μονάδων.

Η Χάρις μπήκε στην κούρσα τον εκλογών τον Ιούλιο, αφού ο Μπάιντεν έβαλε τέλος στην προσπάθεια επανεκλογής του ύστερα από την απογοητευτική του επίδοση σε τηλεμαχία κατά του Τραμπ τον Ιούνιο. Τότε ο Τράμπ θεωρείτο ευρέως το φαβορί.

Δεδομένου ότι πρόκειται για αμφίρροπη μάχη, οι προσπάθειες των υποψηφίων να διασφαλίσουν ότι οι υποστηρικτές τους τελικά θα πάνε να ψηφίσουν πιθανόν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον καθορισμό του νικητή. Μόλις τα δύο τρίτα των Αμερικανών ενηλίκων ψήφισαν στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020, που ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή εδώ και πάνω από έναν αιώνα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας και του Pew Research Center.

Στη νεότερη αυτή δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos συμμετείχαν 4.129 Αμερικανοί ενήλικοι διαδικτυακά, πανεθνικά, συμπεριλαμβανομένων 3.481 καταγεγραμμένων ψηφοφόρων. Από αυτούς, οι 3.307 θεωρήθηκαν ότι είναι αυτοί που είναι πιθανότερο να ψηφίσουν. Μεταξύ αυτών, η Χάρις είχε προβάδισμα 3 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Τραμπ -- 48% έναντι 45%.

