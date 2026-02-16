«Παρατηρητής» και η Ιταλία στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλία θα συμμετάσχει ως παρατηρητής στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα» στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, λόγω συνταγματικών περιορισμών που απαιτούν ισοτιμία μεταξύ κρατών-μελών.

H Ιταλία θα πάρει μέρος ως παρατηρητής, τελικά, στην συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον. Μια επιλογή, η οποία οφείλεται στην δομή του συγκεκριμένου Συμβουλίου. Όπως εξηγούν οι αναλυτές, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών υπερέχει εκείνου όλων των άλλων μελών και το ιταλικό Σύνταγμα προβλέπει ότι η χώρα συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και Συμβούλια, μόνον όταν τηρείται μια ουσιαστική ισοτιμία ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην Ουάσιγκτον πρόκειται να μεταβεί ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι. Σε περίπτωση, όμως, που καταφέρει να εξασφαλίσει μία διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να ταξιδέψει η ίδια η Μελόνι. Αύριο, ο Ταγιάνι πρόκειται να εκθέσει στη Γερουσία τη συνολική στρατηγική της χώρας του.

Πηγή: Deutsche Welle

Συνταγματικά και …πολιτικά κωλύματαΗ επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης ξέρει ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια σε ό,τι αφορά μια ουσιαστική συμμετοχή της Ιταλίας. Τις περασμένες εβδομάδες ζήτησε από τον Τραμπ να «αναθεωρήσει την όλη δομή του Συμβουλίου», δεδομένων των προβλημάτων αντισυνταγματικότητας που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες.Η ιταλική αντιπολίτευση δεν συμφωνεί ούτε στο ελάχιστο με τις μέχρι τώρα κινήσεις. Σύμφωνα με την γραμματέα του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Ελι Σλάιν, με την μετατροπή της Ιταλίας σε παρατηρητή «ταπεινώνεται η διπλωματική της παράδοση, μόνο και μόνο για να μην απογοητευθεί ο Τραμπ». «Με τον τρόπο αυτό αγνοείται το Σύνταγμά μας», προσθέτει η Σλάιν. Η ιταλική Αριστερά θεωρεί το Συμβούλιο Ειρήνης «μια επιτροπή με μοναδικό στόχο την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της Γάζας». Το δε κεντρώο κόμμα «Αzione», του Κάρλο Καλέντα, χαρακτηρίζει την όλη πρωτοβουλία ως «μια σύναξη δικτατόρων και εκμεταλλευτών, υπό την δια βίου ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ».Και ...αυτοβιογραφία ΜελόνιΤην ίδια ώρα, παρατηρητές στην Ρώμη προειδοποιούν ότι η επιμονή της Μελόνι να μην εγκαταλείψει το «άρμα» του Αμερικανού προέδρου μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην νέα προσπάθεια της ιταλογερμανικής, στενής συμπόρευσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Mάρκο Νταμιλάνο, αναλυτής της Rai και της εφημερίδας Domani, εκτιμά ότι τόσο η νέα στροφή στο θέμα του συμβουλίου για την Γάζα, όσο και η δήλωση της Μελόνι πως «δεν συμφωνεί με τις δηλώσεις Μερτς για την κουλτούρα του Μaga» αποδυναμώνουν την συνεργασία της Ρώμης με το Βερολίνο.Σύμφωνα με τον Νταμιλάνο, πάντως, τίποτα δεν είναι τυχαίο διότι -όπως γράφει- η πρόεδρος των «Αδελφών της Ιταλίας» έχει έναν άλλο άμεσο στόχο, που δείχνει να θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό: Θέλει να κυκλοφορήσει σύντομα στις ΗΠΑ το αυτοβιογραφικό βιβλίο-συνέντευξη «η Εκδοχή της Τζόρτζια», με εισαγωγή από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

