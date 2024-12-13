«Mπόνους επιστροφής» 1.000 ευρώ, αποφάσισε η κυβέρνηση της Αυστρίας να προσφέρει στους Σύρους πρόσφυγες, για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο συντηρητικός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ αντέδρασε γρήγορα στην ανατροπή του Άσαντ την Κυριακή, λέγοντας την ίδια μέρα ότι η κατάσταση ασφαλείας στη Συρία θα πρέπει να επανεκτιμηθεί ώστε να επιτραπεί η απέλαση Σύριων προσφύγων.

Σύμφωνα με την Jerusalem post η απέλαση προσφύγων παρά τη θέλησή τους δεν είναι δυνατή, μέχρι να καταστεί σαφές ποια κατεύθυνση ακολουθεί η Συρία.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση της Αυστρίας έχει πει ότι θα επικεντρωθεί στις εθελοντικές απελάσεις.

Επίσης, έχει σταματήσει να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις ασύλου των Σύριων, όπως και περισσότερες από 12 ευρωπαϊκές χώρες.

«Η Αυστρία θα υποστηρίξει τους Σύρους που επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ένα μπόνους επιστροφής 1.000 ευρώ. Η χώρα χρειάζεται τώρα τους πολίτες της για να ανοικοδομηθεί», δήλωσε ο Nehammer σε αγγλόφωνη ανάρτηση στο X.

Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended. — Karl Nehammer (@karlnehammer) December 13, 2024

Αναστολή πτήσεων

Άγνωστο πόσοι Σύροι θα δεχτούν την προσφορά. Με τον εθνικό αερομεταφορέα Austrian Airlines να έχει αναστείλει τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή λόγω της κατάστασης ασφαλείας, το αυστριακό μπόνους ενδέχεται να μην καλύπτει καν πλήρως τα ταξίδια.

Ένα εισιτήριο οικονομικής θέσης απλής μετάβασης σε έναν μήνα για τη Βηρυτό, ένα κοινό σημείο εκκίνησης για όσους κατευθύνονται στη Δαμασκό, κοστίζει επί του παρόντος τουλάχιστον 1.066,10 ευρώ με την Turkish Airlines, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.