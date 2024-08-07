Βουλγαρία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τη "ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα" στα σχολεία

Το κοινοβούλιο της Βουλγαρίας απαγόρευσε σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία, τη «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα» στα σχολεία, εγκρίνοντας αιφνιδιαστικά ένα νομοσχέδιο με φόντο τον «πολιτισμικό πόλεμο» που αναζωπυρώθηκε από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, σύμφωνα με ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η τροπολογία που είχε καταθέσει το ακροδεξιό, φιλορωσικό κόμμα «Αναγέννηση» υιοθετήθηκε με 159 ψήφους υπέρ, 22 κατά και 13 αποχές.

Με το κείμενο αυτό καθίσταται παράνομη η «ενθάρρυνση» ενός «μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού» και η ταυτότητα φύλου που είναι «διαφορετική από τη βιολογική», ακολουθώντας το μοντέλο ενός ουγγρικού νόμου που αποδοκιμάστηκε έντονα στις Βρυξέλλες.

Οι εισηγητές είπαν ότι ήταν αναγκαίο να περάσει γρήγορα ένα νομοσχέδιο, λόγω της «απαράδεκτης κανονικοποίησης του μη παραδοσιακού σεξουαλικού προσανατολισμού» που προωθείται από μια «προπαγάνδα».

Η Ντενίτσα Λουμπένοβα, δικηγόρος της ένωσης ΛΟΑΤΚΙ Deistvie («Δράση»), είπε ότι επωφελήθηκαν από τον «πολιτιστικό πόλεμο» που έχει ξεσπάσει με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, για να προωθήσουν αυτήν τη μεταρρύθμιση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας επέκρινε έντονα την τελετή έναρξης των Αγώνων και η Σόφια κατήγγειλε τη συμμετοχή της Αλγερινής μποξέρ Ιμάν Κελίφ και της Ταϊβανέζας Λιν Γιου-τινγκ, με το σκεπτικό ότι ανήκαν «σε άλλο φύλο».

Με τον νόμο αυτόν η ακροδεξιά ελπίζει να βελτιώσει τα ποσοστά της στις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε δύο μήνες, υποστήριξε η Λουμπένοβα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ράντοσλαβ Στογιάνοφ, ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής Επιτροπής του Ελσίνκι, είπε ότι ο νέος νόμος θα δυσχεράνει την «επιστημονική ενημέρωση» των μαθητών όσον αφορά τις μειονότητες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση LevFem, που οργανώνει μια διαδήλωση σήμερα το απόγευμα για να καταγγείλει τον νόμο, θεωρεί ότι στο εξής θα είναι αδύνατον να εμποδιστεί ο σχολικός εκφοβισμός των νέων ομοφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των τρανς.

Στην Ουγγαρία, από το καλοκαίρι του 2021, η αναφορά σε ομοφυλοφιλία ενώπιον ανηλίκων τιμωρείται με πρόστιμο. Στα τέλη Ιουνίου το κοινοβούλιο της Γεωργίας υιοθέτησε επίσης έναν νόμο που απαγορεύει τη «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα» και είναι παρόμοιος με τον νόμο που χρησιμοποιείται στη Ρωσία για την καταστολή των σεξουαλικών μειονοτήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

