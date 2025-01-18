Αυστραλία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νέα Νότια Ουαλία

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην Νέα Νότια Ουαλία έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς καταιγίδες – με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και τις σφοδρές βροχοπτώσεις – πλήττουν αυτήν την πολιτεία της νοτιοανατολικής Αυστραλίας.

Περίπου 28.000 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο Σίδνεϊ, την πολυπληθέστερη μεγαλούπολη της Αυστραλίας, και άλλοι 15.000 στην ευρύτερη περιοχή του Νιουκάστλ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ausgrid.

Το τελευταίο 24ωρο, οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας δέχθηκαν 2.825 κλήσεις για βοήθεια, οι περισσότερες για πτώσεις δέντρων και ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι. Απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους υπηρεσιών.

Νέες προειδοποιήσεις για πλημμύρες, καταστροφικούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν εκδοθεί σήμερα για πολλές περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου τις προηγούμενες ημέρες καταιγίδες είχαν προκαλέσει εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

