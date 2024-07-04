Ο τυφώνας Beryl έπληξε την Τζαμάικα αφού πέρασε ως «Αρμαγεδώνας» στη Γρενάδα και τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες (SVG) και σκότωσε τουλάχιστον επτά ανθρώπους σε όλη την περιοχή.

Η καταιγίδα κατηγορίας 4 έπληξε τη νότια ακτή του νησιού το απόγευμα της Τετάρτης με μέγιστες παρατεταμένους ανέμους 140 μίλια την ώρα (225 χλμ./ώρα), σφυροκοπώντας τις κοινότητες καταστρέφοντας τις επικοινωνίες.

Σχεδόν 500 Τζαμαϊκανοί βρίσκονται σε καταφύγια είπε ο πρωθυπουργός Άντριου Χόλνες στους δημοσιογράφους, καλώντας τους ανθρώπους σε περιοχές υψηλού κινδύνου να μετακινηθούν. «Δεν έχουμε δει το χειρότερο από αυτό που θα μπορούσε να συμβεί», είπε ο Holness. «Μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσο [είναι] ανθρωπίνως δυνατό, και αφήνουμε τα υπόλοιπα στα χέρια του Θεού».

«Απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες και κατολισθήσεις από έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται σε μεγάλο μέρος της Τζαμάικα και της νότιας Αϊτής μέχρι σήμερα», ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στο Διαδίκτυο, προσθέτοντας ότι επικίνδυνοι άνεμοι και κύμα καταιγίδας αναμένονται επίσης στα νησιά Κέιμαν από νωρίς. Πέμπτη.

Το Γραφείο Ετοιμότητας για Καταστροφές και Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Τζαμάικα προειδοποίησε για επικίνδυνες καταιγίδες που ενδέχεται να αυξήσουν τη στάθμη του νερού έως και 2,75 μέτρα (9 πόδια).

Το πέρασμα του Beryl

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στη Βενεζουέλα, τρεις στη Γρενάδα και ένας στον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τυφώνα για Τζαμάικα, Γκραντ Κέιμαν, Μικρό Κέιμαν και Κέιμαν Μπρακ. Η παρακολούθηση τυφώνων ήταν επίσης σε ισχύ για τη νότια ακτή της Αϊτής και την ανατολική ακτή του Γιουκατάν. Η Μπελίζ εξέδωσε ένα ρολόι τροπικών καταιγίδων που εκτείνεται νότια από τα σύνορά της με το Μεξικό έως την πόλη της Μπελίζ.

Νωρίτερα, ο διευθυντής του αμερικανικού NHC, Μάικλ Μπρέναν, είπε ότι η Τζαμάικα φαίνεται να βρίσκεται στον άμεσο δρόμο του Μπέριλ.

«Ανησυχούμε περισσότερο για την Τζαμάικα, όπου αναμένουμε να περάσει ο πυρήνας ενός μεγάλου τυφώνα κοντά ή πάνω από το νησί», είπε σε μια διαδικτυακή ενημέρωση. «Θέλετε να είστε σε ένα ασφαλές μέρος όπου μπορείτε να ξεφύγετε από την καταιγίδα μέχρι το βράδυ [την Τρίτη]. Να είστε έτοιμοι να μείνετε σε αυτήν την τοποθεσία μέχρι την Τετάρτη.»

Το Beryl έγινε η πρώτη καταιγίδα που εξελίχθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 5 στον Ατλαντικό, κορυφώνοντας την Τρίτη με ανέμους 165 mph πριν εξασθενήσει σε μια ακόμα καταστροφική κατηγορία 4. Ενισχύθηκε με ρυθμό ρεκόρ, εν μέρει χάρη στις ασυνήθιστα ζεστές θερμοκρασίες της θάλασσας που οι επιστήμονες αποδίδουν στην παγκόσμια θέρμανση.

Στη Γρενάδα και τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες, όπου ο τυφώνας-τέρας έχει ήδη επιδείξει την καταστροφική του δύναμη, η εστίαση είναι τώρα στην ανακούφιση, την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση.

Αφού επισκέφθηκε το νησί Carriacou, ο πρωθυπουργός της Γρενάδας, Dickon Mitchell, περιέγραψε σκηνές «σχεδόν ολικής καταστροφής» που μοιάζουν με τον Αρμαγεδδώνα, με περίπου το 98% των κτιριακών κατασκευών να έχουν υποστεί ζημιές ή να καταστραφούν και μια σχεδόν πλήρη εξάλειψη του ηλεκτρικού δικτύου και συστήματα επικοινωνιών.

«Έχοντας δει ο ίδιος, δεν υπάρχει τίποτα που θα μπορούσε να σας προετοιμάσει να δείτε αυτό το επίπεδο καταστροφής. Είναι σχεδόν σαν Αρμαγεδδώνας. Σχεδόν ολική ζημιά ή καταστροφή όλων των κτιρίων, είτε πρόκειται για δημόσια κτίρια, κατοικίες ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήρης καταστροφή και καταστροφή της γεωργίας, πλήρης και ολοκληρωτική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά καμία βλάστηση πουθενά στο νησί Carriacou», είπε.

Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν επίσης από το Union Island, όπου καταστράφηκε περίπου το 90% των κατοικιών, φτάνοντας στον Άγιο Βικέντιο και την πρωτεύουσα των Γρεναδινών, Κίνγκσταουν, με πλοίο.

