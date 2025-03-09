Αυστραλία: Σχεδόν 330.000 νοικοκυριά στο σκοτάδι εξαιτίας της καταιγίδας Άλφρεντ

Η καταιγίδα Άλφρεντ προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης στην ανατολική Αυστραλία, βυθίζοντας στο σκοτάδι σχεδόν 330.000 νοικοκυριά, ανακοίνωσαν σήμερα εταιρείες του κλάδου.

Κάπου 310.000 οικιακοί πελάτες δεν είχαν ρεύμα χθες στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κουίνσλαντ και άλλοι περίπου 16.000 στο βορειοανατολικό τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Οι πελάτες αυτοί πρέπει να «προετοιμαστούν» να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση για «μέρες», προειδοποίησε η εταιρεία Essential Energy στο Κουίνσλαντ.

Τα «μεγαλύτερα» εμπόδια για την αποκατάσταση της παροχής «είναι η άνοδος των νερών και το φούσκωμα των κοιτών ρευμάτων νερού, η πτώση δένδρων και οι κατολισθήσεις λάσπης» που εμποδίζουν την πρόσβαση με αυτοκίνητα σε τμήματα του δικτύου διανομής που έχουν υποστεί ζημιές, εξήγησε.

Παρότι υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, το φαινόμενο που βαφτίστηκε Άλφρεντ έφερε σφοδρούς ανέμους στα ανατολικά παράλια της Αυστραλίας, ξεριζώνοντας δέντρα και στύλους του δικτύου ηλεκτροδότησης στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κουίνσλαντ και στο βορειοανατολικό τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Προκάλεσε σφοδρές βροχοπτώσεις και άνοδο των υδάτων ποταμών κατά μήκος 400 χιλιομέτρων της ακτογραμμής των δυο αυστραλιανών πολιτειών, με τις αρχές να εκδίδουν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για πλημμύρες.

«Η κατάσταση στο Κουίνσλαντ και στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας παραμένει πολύ σοβαρή εξαιτίας των ξαφνικών πλημμυρών και των σφοδρών ανέμων», τόνισε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και ο κίνδυνος ξαφνικών πλημμυρών και μεγάλης ανόδου του επιπέδου των υδάτων θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα», προειδοποίησε η μετεωρολογική υπηρεσία της Κουίνσλαντ, αν και η καταιγίδα προβλέπεται να εξασθενίσει καθώς το μέτωπο βρίσκεται πλέον πάνω από έδαφος.

Χθες Σάββατο οι αρχές εντόπισαν το πτώμα άνδρα ηλικίας 61 ετών αφού το φορτηγάκι 4x4 που οδηγούσε παρασύρθηκε από ορμητικά νερά καθώς διέσχιζε γέφυρα πάνω από ποτάμι που είχε φουσκώσει, στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Κατάφερε να βγει από το όχημα, προσπάθησε, μάταια, να κρατηθεί από κλαδί δένδρου, αλλά παρασύρθηκε και πνίγηκε, εξήγησε η αστυνομία της πολιτείας αυτής.

Δεκατρείς στρατιώτες τραυματίστηκαν χθες Σάββατο εξάλλου σε σύγκρουση δυο φορτηγών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς βρίσκονταν σε αποστολή διάσωσης στην ανατολική Αυστραλία. Δώδεκα από αυτούς παρέμεναν σήμερα σε νοσοκομείο και δύο βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

