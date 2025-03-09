Λίβανος: Ένας νεκρός από ισραηλινή επιδρομή

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως διεξήγαγαν χθες Σάββατο αεροπορικό πλήγμα εναντίον μέλους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, όπου «διηύθυνε τρομοκρατικές δραστηριότητες» του σιιτικού κινήματος, ενώ από τη δική του πλευρά το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων έκανε λόγο για έναν νεκρό κι έναν τραυματία.

Ο άνδρας ο οποίος μπήκε στο στόχαστρο εμπλεκόταν «στην ανοικοδόμηση υποδομών» του λιβανικού κινήματος, πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός, επιμένοντας πως εμποδίζει «όλες τις προσπάθειες της Χεζμπολάχ να ανοικοδομηθεί» —να αναδιοργανωθεί— αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον νότιο Λίβανο την 27η Νοεμβρίου.

Το πρακτορείο ANI, επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας, έκανε λόγο για πλήγμα drone εναντίον οχήματος στην κοινότητα Χέρμπετ Σελμ (νότια) με απολογισμό έναν νεκρό κι έναν τραυματία.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ήδη εξαπολύσει προχθές Παρασκευή αεροπορικές επιδρομές εναντίον «στρατιωτικών εγκαταστάσεων» της Χεζμπολάχ.

Στοχοποιήθηκαν «όπλα και εκτοξευτήρες ρουκετών» που «απειλούσαν το κράτος του Ισραήλ» και βρίσκονταν εκεί σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ανέφεραν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Την επομένη της άνευ προηγουμένου εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, η Χεζμπολά, σύμμαχή της, άνοιξε δεύτερο μέτωπο, αρχίζοντας να εκτοξεύει ρουκέτες και να εξαπολύει drones εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη την 27η Νοεμβρίου έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου. Όμως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να διεξάγουν συχνά αεροπορικά πλήγματα στη λιβανική επικράτεια κι οι δυο πλευρές δεν έχουν πάψει να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της ανακωχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.