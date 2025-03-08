Τριάντα έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στην ανατολική Αυστραλία, μετά τη σύγκρουση δύο στρατιωτικών φορτηγών που βρίσκονταν σε αποστολή βοήθειας, την ώρα που η καταιγίδα Άλφρεντ προκαλεί εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, με τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών να είναι υπαρκτός, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων και η αστυνομία.

«Ο τελευταίος απολογισμός που διαθέτω κάνει λόγο για 36 τραυματίες», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, η οποία έστειλε ομάδες διασωστών στο σημείο, κοντά στη πόλη Λίζμορ, που βρίσκεται αντιμέτωπη με πλημμύρες, όπως και δύο ελικόπτερα.

Cyclone Alfred continues to stall off the coast of Queensland Australia with 40mph (64kph) winds and 50mph (80kph) wind gusts and heavy flooding rainfall and storm surge/large waves that are continuing to impact Queensland #wxtwitter #CycloneAlfred #Cyclones #Tropicswx #Cyclone pic.twitter.com/GPj9inMtjJ — severewxguy (@weathermandan10) March 8, 2025

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τέσσερα νοσοκομεία.

Ορισμένοι στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε από κοινού με τον υπουργό Άμυνας.

Αν και υποβαθμίστηκε σε τροπική ύφεση σήμερα το πρωί, ο Άλφρεντ συνοδεύεται εντούτοις από θυελλώδεις ανέμους που σαρώνουν τις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κουίνσλαντ και το βορειοανατολικό τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η καταιγίδα προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις σε αυτήν τη περιοχή, με τους ποταμούς να φουσκώνουν κατά μήκος της ακτογραμμής των 400 χιλιομέτρων των δύο αυστραλιανών πολιτειών, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του Γραφείου Μετεωρολογίας της Αυστραλίας, το οποίο προειδοποιεί για τον κίνδυνο πλημμυρών.

«Οι ποταμοί άρχισαν ήδη να αντιδρούν στις ισχυρές βροχοπτώσεις, με πολυάριθμους συναγερμούς για πλημμύρες (…) να βρίσκονται σε ισχύ», επισημαίνει το Γραφείο σε ένα δελτίο Τύπου.

Αν και η καταιγίδα «άρχισε να εξασθενεί», οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για το ενδεχόμενο σφοδρών βροχοπτώσεων και ισχυρών ριπών ανέμου που θα μπορούσαν να συνεχιστούν όλο το Σαββατοκύριακο.

Το πτώμα ενός άνδρα ηλικίας 61 ετών εντοπίστηκε σήμερα, αφού το 4x4 όχημά του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά την ώρα που εκείνος διέσχιζε μία γέφυρα σε έναν ποταμό που είχε υπερχειλίσει, στο βόρειο τμήμα της Νέας Νότιας Ουαλίας. Αν και κατάφερε να βγει από το όχημά του, επιχείρησε μάταια να κρατηθεί από ένα κλαδί προτού βυθιστεί στο νερό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά στο Κουίνσλαντ και άλλα 42.600 στη Νέα Νότια Ουαλία βυθίστηκαν στο σκοτάδι σήμερα, όπως έγινε γνωστό από την εταιρεία Energex.

«Αν και (ο Άλφρεντ) έχει υποβαθμιστεί, υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι και είναι επομένως σημαντικό οι (Αυστραλοί) να μην θεωρήσουν αυτήν την εξασθένιση ως έναν λόγο να χαλαρώσουν», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός της χώρας Άντονι Αλμπανέζι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Ο αντίκτυπός του θα είναι σοβαρός και θα ενταθεί τις επόμενες ώρες, ακόμα και τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε.

Περίπου 16.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου 30 επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας.

Η Τζίνι Μπερκ, ηλικίας 30 ετών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι βρισκόταν κατά τύχη στην εργασία της όταν ο άνεμος ξερίζωσε ένα δέντρο, το οποίο έπεσε πάνω στο σπίτι που νοικιάζει στο Ελανόρα, στο Γκολντ Κόαστ, στο Κουίνσλαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

