Η Αυστραλία θα εξέταζε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία αν κλεινόταν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας Άντονι Αλμπανέζι, συμπληρώνοντας πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει τέτοια συζήτηση.

Η Γαλλία και η Βρετανία εργάζονται για αυτή που θα μπορούσε να είναι, σε περίπτωση ανακωχής στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, ευρωπαϊκή δύναμη με αποστολή να εμποδίσει ρωσικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων, λιμένων και υποδομών, ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα βρετανικές εφημερίδες.

«Έχω πει καθαρά, δημόσια και επανειλημμένα πως θα εξετάζαμε τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία», είπε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αλμπανέζι έπειτα από συνομιλία του χθες Σάββατο με τον βρετανό ομόλογό του Κιρ Στάρμερ.

«Τα δυο έθνη μας έχουν εκφραστεί με πολλή σαφήνεια όσον αφορά την υποστήριξή μας στην Ουκρανία», πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς» για να συζητηθεί ανάπτυξη των αυστραλιανών ενόπλων δυνάμεων.

«Δεν μπορούμε να έχουμε αποστολή διατήρησης της ειρήνης χωρίς ειρήνη», εξήγησε, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επιβολή συμφωνίας ειρήνης μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας.

Περιβάλλουν ακόμη αρκετά ερωτήματα την ενδεχόμενη αποστολή δύναμης επίβλεψης της τήρησης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η Αυστραλία ανήγγειλε πως θα στείλει αντιπρόσωπο σε συνάντηση επικεφαλής των γενικών επιτελείων ευρωπαϊκών κρατών διατεθειμένων να εγγυηθούν την τήρηση ενδεχόμενης συμφωνίας ειρήνης στην Ουκρανία που αναμένεται να γίνει μεθαύριο Τρίτη στο Παρίσι, παρόντος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η Ουκρανία, σε δυσκολία στα μέτωπα του πολέμου, επικρίνεται από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου πάγωσε αυτή την εβδομάδα τη στρατιωτική βοήθεια και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδίως εικόνες από δορυφόρους, που έχουν κρίσιμη σημασία για τις δυνάμεις του Κιέβου.

Αντιδρώντας, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έσπευσαν να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

Η Βρετανία είναι «έτοιμη να εξετάσει τη δέσμευση δυνάμεών (της) στο πεδίο, στο πλευρό εκείνων άλλων (χωρών), αν συναφθεί συμφωνία διαρκούς ειρήνης», με την επιφύλαξη «εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ», κατά τον βρετανό πρωθυπουργό Στάρμερ.

Η Γαλλία, που είχε προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πριν από έναν χρόνο, όταν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυτικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας, επίσης λέει πως είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

