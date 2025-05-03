Το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι αναμένεται να κερδίσει την εκλογική μάχη στην Αυστραλία, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν να επικρατεί έναντι των συντηρητικών, όπως μεταδίδουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky News Australia και Seven προβλέπουν ότι οι συντηρητικοί του Φιλελεύθερου/Εθνικού Συνασπισμού δεν θα καταφέρουν να αποσπάσουν την εξουσία από τον Αλμπανέζι, με βάση την πρώτα στοιχεία της καταμέτρησης, ενώ ο εκλογικός αναλυτής του Australian Broadcasting Corporation, Άντονι Γκριν, εμφανίστηκε σίγουρος ότι οι Εργατικοί έχουν κερδίσει τις εκλογές.

Ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Seven ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και ότι η ανάκτηση της πλειοψηφίας από την κυβέρνηση των Εργατικών «παραμένει μια πιθανότητα και αυτό είναι που προσπαθούμε να επιτύχουμε».

Οι κάλπες έκλεισαν στις 11.00 ώρα Ελλάδος στην πιο πυκνοκατοικημένη ανατολική ζώνη ώρας της Αυστραλίας, ενώ η ψηφοφορία στη Δυτική Αυστραλία, όπου βρίσκεται η πόλη του Περθ, ολοκληρώθηκε στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν ανοίξουν οι κάλπες έδιναν προβάδισμα στους Εργατικούς, παρότι τον Φεβρουάριο έδειχναν να υπολείπονται του συντηρητικού συνασπισμού του Πίτερ Ντάτον.

Λίγο μετά την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων, ο υπουργός Οικονομικών Τζιμ Τσάλμερς δήλωσε ότι η κυβέρνηση των Εργατικών «αντιμετωπίσε κάθε είδους προβλήματα» στα τέλη του 2024, αλλά κάλυψε το χαμένο έδαφος λόγω της αποτελεσματικής προεκλογικής εκστρατείας του Αλμπανέζι, των πολιτικών της κυβέρνησης που δίνουν απαντήσεις στην αύξηση του κόστους ζωής και στην επίδραση του Τραμπ.

«Η οικονομία επέστρεψε σε θετικό έδαφος - η μείωση των επιτοκίων συνέβαλε σε αυτό», δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation.

Η κεντρική τράπεζα της χώρας μείωσε τα επιτόκια τον Φεβρουάριο, την παραμονή της προκήρυξης των εκλογών, αλλάζοντας πορεία μετά από 13 αυξήσεις επιτοκίων που ανέβασαν το κόστος αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων για τα νοικοκυριά.

«Η αίσθηση της επιρροής της αμερικανικής πολιτικής», συνέβαλε επίσης, πρόσθεσε ο Τσάλμερς.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κόμματος των Φιλελευθέρων, γερουσιαστής Τζέιμς Πάτερσον, υπερασπίστηκε τις θέσεις του κόμματος κατά την προεκλογική εκστρατεία, η οποία, όπως είπε, επηρεάστηκε αρνητικά από τον «παράγοντα Τραμπ».

«Απεδείχθη καταστροφικός στον Καναδά για τους συντηρητικούς... Νομίζω ότι κι εδώ έπαιξε ρόλο, πόσο μεγάλο ρόλο θα καθοριστεί σε λίγες ώρες», δήλωσε στο Australian Broadcasting Corporation.

Η αναμενόμενη ανάκαμψη του κεντροαριστερού Εργατικού Κόμματος αντικατοπτρίζει εκείνη που σημείωσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων στον Καναδά, το οποίο επέστρεψε στην εξουσία πρόσφατα καταφέροντας να ανατρέψει τους αρχικούς συσχετισμούς χάρη στους δασμούς και τις παρατηρήσεις του Τραμπ για την καναδική κυριαρχία που προκάλεσαν την αντίδραση των ψηφοφόρων.

Εν τω μεταξύ, το Australian Broadcasting Corporation προβλέπει ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πίτερ Ντάτον πρόκειται να χάσει την έδρα του.

Ο Ντάτον κατείχε την έδρα του Ντίξον στη βόρεια πολιτεία του Κουίνσλαντ, την οποία κέρδισε με διαφορά μόλις 1,7% στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές του 2022.

Το ABC έχει ήδη προβλέψει ότι ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης του Ντάτον έχασε τις εκλογές από το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα.

Ο ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος Ντάτον, πρώην αστυνομικός και γνωστός για τις αυστηρές θέσεις του όσον αφορά την εγκληματικότητα και τη μετανάστευση, έχει πληγεί από την υποτιθέμενη ιδεολογική του εγγύτητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

