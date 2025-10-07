Πούτιν: Το Κίεβο προσπαθεί να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι «το Κίεβο προσπαθεί να χτυπήσει βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας πολιτικούς στόχους, αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει».

Ακόμη, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι «η στρατηγική πρωτοβουλία παραμένει εξ ολοκλήρου στον ρωσικό στρατό στην Ουκρανία». Υποστήριξε επίσης ότι «οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία το 2025»

Πηγή: skai.gr

