Axios: Παζάρι ΗΠΑ - Ιράν για συμφωνία $20 δισ. με αντάλλαγμα το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται ένα σχέδιο τριών σελίδων που προβλέπει πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Κεντρικό σημείο των συνομιλιών είναι η αποδέσμευση περίπου 20 δισ. δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα την παράδοση ή μείωση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου.

Παρά τη σχετική πρόοδο και τη δρομολόγηση νέου γύρου συνομιλιών με διεθνή διαμεσολάβηση, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα και τη διάρκεια των περιορισμών.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται ένα σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο ένα από τα σημεία που συζητούνται προβλέπει ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεσμεύσει 20 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, με αντάλλαγμα το Ιράν να παραδώσει το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο, σύμφωνα με το Axios που εςπικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών.

Αυτή την εβδομάδα σημειώθηκε σταθερή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Μια συμφωνία με αυτούς τους όρους θα έθετε τέλος στον πόλεμο, ενώ ενδέχεται να προκαλέσει αντίδραση από τους σκληροπυρηνικούς του Ιράν, σημειώνει το Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών, με στόχο να ολοκληρώσουν τη συμφωνία.

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ, πιθανότατα την Κυριακή, σύμφωνα με πηγή του Axios που έχει γνώση των συζητήσεων. Το Πακιστάν έχει ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις, με την υποστήριξη της Αιγύπτου και της Τουρκίας πίσω από τα παρασκήνια.

Η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ είναι να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στο απόθεμα σχεδόν 2.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι θαμμένο στις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις και ειδικότερα στα 450 κιλά που είναι εμπλουτισμένα σε καθαρότητα 60%.

Οι Ιρανοί, εν τω μεταξύ, χρειάζονται χρήματα.

Τα μέρη διαπραγματεύονται το μέλλον των αποθεμάτων, καθώς και το ποσό των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν που θα αποδεσμευτεί. Συζητούν επίσης τους όρους υπό τους οποίους το Ιράν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι ΗΠΑ ήταν διατεθειμένες, σε προηγούμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων, να αποδεσμεύσουν 6 δισ. δολάρια ώστε το Ιράν να αγοράσει τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι Ιρανοί ζήτησαν 27 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις πηγές του Axios, το τελευταίο ποσό που συζητήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είναι τα 20 δισ. δολάρια. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι πρόκειται για πρόταση των ΗΠΑ. Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την ιδέα της προσφορά μετρητών για το ουράνιο ως «μία από τις πολλές συζητήσεις».

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ιράν να συμφωνήσει να μεταφέρει όλα τα πυρηνικά του υλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ιρανική πλευρά συμφώνησε μόνο να τα «υποβαθμίσει» (να μειώσει τον βαθμό εμπλουτισμού) εντός του Ιράν.

Στο πλαίσιο μιας συμβιβαστικής πρότασης που βρίσκεται υπό συζήτηση, μέρος του ιδιαίτερα εμπλουτισμένου ουρανίου θα μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, όχι απαραίτητα στις ΗΠΑ, ενώ ένα άλλο μέρος του θα υποστεί μείωση εμπλουτισμού εντός του Ιράν, υπό διεθνή επιτήρηση.

Το τριών σελίδων μνημόνιο συνεννόησης (MOU) που διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές περιλαμβάνει επίσης ένα «εθελοντικό» μορατόριουμ από το Ιράν για τον εμπλουτισμό ουρανίου, δηλαδή μια προσωρινή παύση των σχετικών δραστηριοτήτων.

Στον τελευταίο γύρο συνομιλιών, οι ΗΠΑ απαίτησαν το Ιράν να συμφωνήσει σε μια αναστολή διάρκειας 20 ετών, ενώ η ιρανική πλευρά αντιπρότεινε πέντε χρόνια. Οι διαμεσολαβητές εξακολουθούν να προσπαθούν να γεφυρώσουν τη διαφορά.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να διαθέτει πυρηνικούς ερευνητικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ιατρικών ισοτόπων, αλλά θα δεσμευτεί ότι όλες οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις θα είναι υπεράνω του εδάφους. Οι υπάρχουσες υπόγειες εγκαταστάσεις θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης (MOU), το Ιράν θα επιτρεπόταν να διατηρεί ερευνητικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ιατρικών ισοτόπων, αλλά θα δεσμευόταν ότι όλες οι πυρηνικές του εγκαταστάσεις θα βρίσκονται πάνω από το έδαφος. Οι υπάρχουσες υπόγειες εγκαταστάσεις θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Δεν είναι σαφές αν το μνημόνιο συνεργασίας αναφέρεται στους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και στη στήριξή του προς τις περιφερειακές δυνάμεις. Το Ισραήλ και οι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι στην Ουάσινγκτον είχαν ζητήσει στο παρελθόν να συμπεριληφθούν τα θέματα αυτά σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Οι Ρεπουμπλικανοί και ο ίδιος ο Τραμπ επέκριναν τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα ιρανικά κεφάλαια στο πλαίσιο της πυρηνικής συμφωνίας του 2015. Η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να επιμείνει στον περιορισμό των τρόπων με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αποδεσμευμένα κεφάλαια.

«Το Ιράν έχει κάνει ένα βήμα. Όμως, δεν είναι αρκετό. Θα δούμε τι χρειάζεται για να προχωρήσουν», δήλωσε στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος. «Το Ιράν θέλει σαφώς τα 20 δισ. δολάρια και πολλά περισσότερα. Θέλει σαφώς να πουλάει πετρέλαιο σε τιμές ελεύθερης αγοράς χωρίς κυρώσεις. Θέλει να συμμετέχει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά θέλει επίσης να διατηρήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Θέλει να χρηματοδοτεί τρομοκράτες όπως η Χαμάς. Και δεν είναι διατεθειμένο να κάνει αρκετές παραχωρήσεις ώστε να αποκτήσει όσα προσφέρουμε», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «παραγωγικές», αλλά ότι οι ΗΠΑ «δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου», προσθέτοντας: «Οι ανώνυμες πηγές που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν λεπτομέρειες για ευαίσθητες διπλωματικές συζητήσεις δεν έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι το Ιράν συμφώνησε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να δεσμευτεί σε «μια πολύ, πολύ ισχυρή δήλωση... ότι δεν θα διαθέτει πυρηνικά όπλα». Είπε επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε να παραδώσει στις ΗΠΑ «την πυρηνική σκόνη», αναφερόμενος στα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. «Είμαστε πολύ κοντά στο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν», δήλωσε ο Τραμπ.

