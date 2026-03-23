Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαπραγματεύονται με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφος του Axios.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Axios, Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε πως χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των πλευρών, προσπαθούν να συγκαλέσουν μια συνάντηση αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ του Γκαλιμπάφ και του Γουίτκοφ, του Κούσνερ καθώς και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν συνομιλίες χθες, που έφεραν «σημαντικά σημεία συμφωνίας», που ενδέχεται να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ συνομιλούν με έναν Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», που δεν είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί συνομιλιών, λέγοντας ότι δεν έχει αλλάξει κάτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.