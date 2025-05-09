Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο πάνω από 700 φορές, ανέφερε χθες Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα, ώρες αφού τέθηκε επισήμως σε ισχύ.

«Όπως ήταν προβλέψιμο, η ‘κατάπαυση του πυρός για την παρέλαση’ του Πούτιν αποδεικνύεται πως ήταν φάρσα», ανέφερε ο κ. Σιμπίχα μέσω X.

Από τα μεσάνυχτα ως το μεσημέρι, ουκρανικά δεδομένα δείχνουν ότι «έγιναν 734 παραβιάσεις, ανάμεσά τους 63 έφοδοι, 586 πλήγματα εναντίον θέσεων ουκρανικών στρατευμάτων και 176 εφορμήσεις FPV drones», απαρίθμησε, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός στρατός «ανταποδίδει καταλλήλως» όλα τα ρωσικά πλήγματα και ενημερώνει τους συμμάχους του.

Από την άλλη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαίωσε πως η κατάπαυση του πυρός τηρείται αυστηρά και οι ένοπλες δυνάμεις το μόνο που κάνουν είναι πως ανταποδίδουν ουκρανικές επιθέσεις.

Υπήρξε απόπειρα ουκρανικών στρατευμάτων να διασπάσουν ρωσικές άμυνες στην περιφέρεια Κουρσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που έκανε λόγο για 488 ουκρανικές παραβιάσεις.

Πάντα κατά τη Μόσχα, συνεχίζουν να καταγράφονται επιδρομές drones και πυρά πυροβολικού, παρότι ουκρανός βουλευτής είπε χθες πως ο στρατός έλαβε διαταγή να παύσει πυρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.