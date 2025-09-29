Λίγες ώρες πριν την συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον θερμά για τις προσπάθειές του να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους και εκλιπαρώντας τον να προωθήσει την τελευταία συμφωνία.

«Είμαστε ευγνώμονες και εξαρτόμαστε από τη δύναμή σας και την τρομερή δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», γράφουν, σημειώνοντας τη δέσμευσή του στον σκοπό τους.

Οι οικογένειες ζητούν από τον Τραμπ να «αντισταθεί σθεναρά σε οποιεσδήποτε προσπάθειες σαμποτάρουν τη συμφωνία που έχετε επιτύχει».

«Τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά και οι οικογένειές μας περίμεναν πολύ καιρό, ώστε οποιαδήποτε παρέμβαση να εκτροχιάσει αυτή την πρόοδο».

«Η διπλή σας εστίαση στον τερματισμό του πολέμου και στην επιστροφή και των 48 ομήρων στα σπίτια τους έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον εκτεταμένο πόλεμο που διεξάγει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που εμμένετε με τόλμη στην πεποίθησή σας παρά αυτή την αντίθεση», αναφέρει η επιστολή.

«Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, μην σταματάτε. Σας χρειαζόμαστε. 48 από τα αγαπημένα μας πρόσωπα - οι πατέρες μας, τα αδέλφια μας, τα παιδιά μας - σας χρειάζονται. Χρειαζόμαστε τα αγαπημένα μας πρόσωπα στο σπίτι» καταλήγουν.

Πηγή: skai.gr

