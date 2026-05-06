Γερμανία: «Ατμομηχανή» της ανάπτυξης οι μικρομεσαίοι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει αρχίσει να χάνει έδαφος, με αύξηση του ανταγωνισμού, ειδικά από την Κίνα.

Σε τομείς όπως τα φωτοβολταϊκά πάνελ και οι ημιαγωγοί, οι γερμανικές επιχειρήσεις υπολείπονται έναντι των ανταγωνιστών, κυρίως από την Άπω Ανατολή.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένες γερμανικές επιχειρήσεις όπως η SAP, η Deutsche Telekom και η DHL διατηρούν παγκόσμια ηγετική θέση στους κλάδους τους.

Στη Γερμανία η απειλή της ύφεσης παραμένει, η αυτοκινητοβιομηχανία χάνει έδαφος. Κι όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να «αριστεύουν» διεθνώς.Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να αμφισβητεί κανείς την ανταγωνιστικότητα της γερμανικής οικονομίας. Στα φωτοβολταϊκά πάνελ κυριαρχούν οι κατασκευαστές από την Άπω Ανατολή, στους ημιαγωγούς οι γερμανικές επιχειρήσεις είναι μάλλον απούσες. Τελευταία χάνει έδαφος ακόμα και η αυτοκινητοβιομηχανία, με αποτέλεσμα να επωφελείται ο ανταγωνισμός στην Κίνα.



Υπάρχουν βέβαια γερμανικές επιχειρήσεις που παραμένουν κορυφαίες στον κλάδο τους. Όπως είναι η SAP, o μεγαλύτερος πάροχος επιχειρηματικού λογισμικού παγκοσμίως. Η Deutsche Telekom διατηρεί ηγετικό ρόλο στις τηλεπικοινωνίες. Ο όμιλος DHL έχει κορυφαίο ρόλο σε όλον τον κόσμο στον κλάδο των logistics.

Πηγή: Deutsche Welle

Η χώρα των «κρυφών πρωταθλητών»Το ότι η Γερμανία παραμένει μία από τις πέντε κορυφαίες οικονομίες του κόσμου (αν και πίσω από ΗΠΑ και Κίνα), οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πληθώρα των «κρυφών πρωταθλητών» (hidden champions). Πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ίσως δεν είναι παγκοσμίως γνωστές, αλλά έχουν εξαιρετικές εξαγωγικές επιδόσεις και κορυφαία θέση στον κλάδο τους, δημιουργώντας πάνω από το 50% των συνολικών θέσεων εργασίας στη Γερμανία.«Το 99% των επιχειρήσεων στη Γερμανία θεωρούνται μικρομεσαίες και δημιουργούν το 50% της προστιθέμενης αξίας στην επιχειρηματικότητα» λέει στην Deutsche Welle ο Μπάστιαν Μπόπαλ, επικεφαλής της Ένωσης Mικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΙΤ) που πρόσκειται στο κυβερνών Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.Όπως λέει ο ίδιος, «η Γερμανία εξακολουθεί να διαθέτει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κορυφαία θέση στην παγκόσμια αγορά και λειτουργούν ως απαραίτητοι προμηθευτές για μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η πραγματική οικονομική ισχύς της Γερμανίας δεν είναι οι μεγάλοι όμιλοι, αλλά οι εξειδικευμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις».Σύμφωνα με τον Μαξιμίλιαν Φλάιγκ, εκπρόσωπο του Γερμανικού Συνδέσμου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (DMB), οι «κρυφοί πρωταθλητές» συνδυάζουν πολλές αρετές, για παράδειγμα «υψηλή τεχνική εξειδίκευση, αξιοπιστία και ικανότητα προσαρμογής σε νέα δεδομένα».Καινοτομία και προσαρμοστικότηταΠαρόμοια άποψη εκφράζουν και οι ίδιοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τον Μάρτιν Χέρενκνεχτ, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Herrenknecht AG, που έχει ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά μηχανημάτων για τη διάνοιξη συρράγων, οι κρυφοί πρωταθλητές ξεχωρίζουν για «την έφεσή τους στην καινοτομία, την κατάρτισή τους στη βιομηχανική παραγωγή, την ποιότητα και την αξιοπιστία τους, κάτι που αναγνωρίζεται και χαίρει εκτίμησης σε όλον τον κόσμο».Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η άμεση επαφή με τον πελάτη, κάτι που δύσκολα μπορούν να προσφέρουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. «Για εμάς ο πελάτης είναι βασιλιάς» λέει ο Μάρτιν Χέρενκνεχτ. «Αν κάπου υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να πάμε νύχτα στο εργοτάξιο, για να το διορθώσουμε. Μόνο έτσι θα διαφυλάξουμε την υπόληψή μας... ».«Κρυφός πρωταθλητής» είναι και η Ottobock, επιχείρηση που ειδικεύεται στην κατασκευή τεχνητών μελών και εξοπλίζει τους περισσότερους αθλητές που συμμετέχουν σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η εκπρόσωπός της, Μέρλε Φλόρστεντ, λέει στην Deutsche Welle ότι η εταιρεία ξεχωρίζει για «την επαγγελματική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου που παρέχει, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της», κυρίως όμως διότι «απευθύνεται σε πολλές αγορές, με την ικανότητα να προσαρμόζεται γρήγορα σε διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια».Πολλές τεχνικές καινοτομίες έχουν γερμανική «υπογραφή», αλλά γνωρίζουν επιτυχία διεθνώς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το mp3 και το τρένο μαγνητικής αιώρησης, το οποίο όμως διαδόθηκε περισσότερο στην Κίνα, παρά στην ίδια τη Γερμανία. Φαίνεται ότι οι Γερμανοί έχουν την τεχνική ικανότητα και την έφεση στην καινοτομία, αλλά μερικές φορές δεν διαθέτουν το απαραίτητο ταλέντο στην επιχειρηματικότητα, που θα τους εξασφαλίσει και την εμπορική επιτυχία του εγχειρήματος.Με το βλέμμα στο μέλλονΠαρά ταύτα, οι γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον. «Με οδηγό την εδραιωμένη θέση μας στην περιφέρεια, με διεθνή δικτύωση και ξεκάθαρη μακροπρόθεσμη στρατηγική, εκτιμούμε ότι η μικρομεσαία επιχείρηση θα παραμείνει ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας» λέει ο εκπρόσωπος του DMB Μαξιμίλιαν Φλάιγκ.Ωστόσο, συμπληρώνει από την πλευρά του ο Μάρτιν Χέρενκνεχτ από την Herrenknecht AG, «αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι θάρρος για περισσότερες και ουσιαστικές διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις, κατά προτεραιότητα, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν υποδομές όπως το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο και να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση».Σύμφωνα με την Ελίζα Μέλιο, εκπρόσωπο της γερμανικής υαλουργίας Schott, οι κύριες προτεραιότητες είναι «ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας, σταθερές αλυσίδες εφοδιασμού, ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Αν διασφαλιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε έχουμε όλες τις δυνατότητες να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί μακροπρόθεσμα στη διεθνή αγορά».Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

