Στην τουρκική πόλη Αττάλεια βρίσκονται οι υπουργοί Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό τους, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ανέλαβε την μεσολαβητική πρωτοβουλία.

«Η συνάντηση ξεκίνησε» δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες που δείχνουν την ουκρανική αντιπροσωπεία να κάθεται απέναντι από τη ρωσική.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με Τούρκο διπλωμάτη, στόχος των συνομιλιών είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Πριν την έναρξη της τριμερούς συνάντησης, ο Τσαβούσογλου συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Ρώσο και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, οι οποίοι είχαν φθάσει χθες Τετάρτη το βράδυ στην Αττάλεια και διαμένουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία.

Αρχικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με έναν χαμογελαστό Κουλέμπα, τον οποίο χαιρέτισε αγκαλιάζοντάς τον. Ο Λαβρόφ αντίθετα εμφανίστηκε βλοσυρός.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς την Τουρκία, αναμένεται ότι θα επιμείνει σε «τρία σημεία κλειδί» στη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου του: «Άμεση κατάπαυση του πυρός, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μαριούπολη, τη Χάρκιβ, τη Σούμι, τη Βολνοβάχα και άλλες ουκρανικές πόλεις, απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας».

Πριν την αναχώρησή του ο Κουλέμπα είχε αναφέρει σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο Facebook ότι έχει «περιορισμένες» προσδοκίες από τη συνάντησή του με τον Λαβρόφ διότι η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει σφοδρά και να πολιορκεί μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό ότι οι δύο υπουργοί δέχθηκαν να συναντηθούν στην Τουρκία αντί για αλλού», επεσήμανε Τούρκος διπλωμάτης στο AFP. «Η Τουρκία ελπίζει πάνω απ’ όλα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος το απόγευμα θα έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, εξέφρασε ελπίδα η συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών «να ανοίξει τον δρόμο για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Πάντως, ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως το καλύτερο που μπορεί να ειπωθεί για την συνάντηση είναι ότι συμβαίνει, καθώς είναι θετικό ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι.

Masa kuruluyor…



Barış ve istikrara vesile olsun.



🇷🇺🤝🇹🇷🤝🇺🇦



The table is being laid…



Hoping it will lead to peace and stability.#MEET4DIPLOMACY pic.twitter.com/mJhP4XLkNm — Antalya Diplomacy Forum (@AntalyaDF) March 10, 2022

#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister @DmytroKuleba of #Ukraine, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/9H41MaPD7B — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022

#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.



Had a bilateral with Foreign Minister Sergey #Lavrov of #Russia, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/npcvEbRgCG — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022

Ωστόσο, οι προσδοκίες για αποτέλεσμα, προσθέτουν οι ίδιοι αναλυτές, δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς την ώρα που οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συνομιλούν, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται.

