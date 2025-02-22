Ο αριθμός των κρουσμάτων ιλαράς από τον περασμένο μήνα στο Τέξας αυξήθηκε στα 90, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι τοπικές αρχές, ένδειξη της δυναμικής επιστροφής της εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας που είχε σχεδόν εξαλειφθεί από τη χώρα, χάρη στον εμβολιασμό.

Οι μολύνσεις αυτές ανακοινώθηκαν καθώς το επίπεδο εμβολιασμού στις ΗΠΑ πέφτει μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού και τη στιγμή που βασιλεύει αβεβαιότητα για την πολιτική που θα ασκήσει ο νέος υπουργός Υγείας της χώρας, ο Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, γνωστός για τις αντιεμβολιαστικές θέσεις του.

Αφού ανακοίνωσαν αρχικά 48 κρούσματα την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές του Τέξας έκαναν λόγο χθες για «90 κρούσματα που εντοπίστηκαν από τα τέλη Ιανουαρίου» στην περιοχή Σάουθ Πλέινς, στο βορειοδυτικό τμήμα της πολιτείας, όπου μαίνεται η επιδημία.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι και κάτω των 18 ετών· οι 26 είναι κάτω των 4 ετών, σύμφωνα με τις αρχές. Από το σύνολο των ανθρώπων που μολύνθηκαν, «16 ασθενείς εισήχθησαν σε νοσοκομεία».

Καθώς η ιλαρά είναι ιδιαίτερα μολυσματική, οι αρχές του Τέξας προεξοφλούν πως αναμένονται και νέα κρούσματα.

Σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές υγειονομικές αρχές, λιγοστά ακόμη κρούσματα έχουν εντοπιστεί από την αρχή της χρονιάς σε μερικές ακόμη αμερικανικές πολιτείες: στην Αλάσκα, στην Καλιφόρνια, στην Τζόρτζια, στο Νέο Μεξικό, στο Νιου Τζέρζι και στη Νέα Υόρκη.

Το 2024 καταγράφτηκαν 285 κρούσματα ιλαράς σ’ όλη τη χώρα, το 2023 όχι περισσότερα από 59. Οι αριθμοί αυτοί είναι συγκριτικά υψηλοί, πάντως χαμηλότεροι από τα 1.000 και πλέον κρούσματα που είχαν καταγραφτεί το 2019, όταν εκδηλώθηκε επιδημία στις κοινότητες των ορθοδόξων εβραίων της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρζι, γενικά ανεμβολίαστων.

Ενώ είχε σχεδόν εξαλειφθεί σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, η ιλαρά επανεμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μείωσης της εμβολιαστικής κάλυψης.

Στις ΗΠΑ, το ποσοστό των μικρών παιδιών που έχουν εμβολιαστεί κατά της ιλαράς —αν και, στη θεωρία, είναι υποχρεωτικό— υποχώρησε από το 95% το 2019 σε επίπεδο κάτω από το 93% το 2023, με μεγαλύτερες μειώσεις κατά τόπους. Ο λόγος είναι η αποφυγή του εμβολιασμού, οι εξαιρέσεις, με την ολοένα πιο συχνή επίκληση μη ιατρικών λόγων.

Στο Τέξας, όπως και σε αρκετές άλλες αμερικανικές πολιτείες, οι γονείς μπορούν να επικαλεστούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή κάποιον άλλον λόγο για να εξασφαλίσουν εξαίρεση. Στην κομητεία Γκέινς του Τέξας, όπου έχουν καταγραφτεί τα περισσότερα κρούσματα, ζει μεγάλη κοινότητα μενονιτών, που γενικά δεν εμβολιάζονται.

Προτού υπάρξει αποτελεσματικό και διαθέσιμο σε ευρεία κλίμακα εμβόλιο κατά της ιλαράς, στις αρχές των χρόνων του 1960, η ασθένεια σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Συνεχίζει να προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους σε διεθνή κλίμακα, θυμίζουν ειδικοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.