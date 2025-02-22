Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας στο Συνέδριο της Συντηρητικής Πολιτικής Δράσης (CPAC), στα περίχωρα της Ουάσινγκτον, αναφέρθηκε στη σημασία της χώρας του ως στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ και στη συνεργασία με την Ελλάδα για με την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών.

«Φυσικά, βρισκόμαστε κάτω από ισχυρές οικονομικές πιέσεις που προέρχονται από τη χώρα αυτή (σ.σ. την Κίνα), αλλά το μόνο κομμάτι του παζλ που τους λείπει στο οικονομικό τους μωσαϊκό είναι η χώρα μου, επειδή αυτή είναι μια φυσική διασταύρωση δύο πολύ σημαντικών πανευρωπαϊκών διαδρόμων, του Διαδρόμου VIII και του Διαδρόμου X. Ο Διάδρομος X συνδέει τη Νότια Ευρώπη, πρακτικά την Ελλάδα και τα λιμάνια της Ελλάδας με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, και ο Διάδρομος VIII, ο δεύτερος σημαντικότερος διάδρομος για το ΝΑΤΟ, συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Αδριατική Θάλασσα. Πρακτικά, οι δύο διάδρομοι τέμνονται στο έδαφος της πατρίδας μου. Και, το μόνο παζλ που λείπει από αυτόν τον ασιατικό γίγαντα είναι το έδαφος της χώρας μου. Δεδομένου ότι είμαστε στρατηγικοί εταίροι με τις ΗΠΑ, θα ήθελα να καλέσω όσο το δυνατόν περισσότερους επενδυτές και αμερικανικές επιχειρήσεις, κάποιοι είναι ήδη παρόντες στη χώρα μου, κάτι που θα είναι ένας μεγάλος ανταγωνισμός για αυτές τις ασιατικές εταιρείες κολοσσούς που είναι ήδη παρούσες στην περιοχή. Γι' αυτό η χώρα μου, η πατρίδα μου, έχει μεγάλη σημασία για τις ΗΠΑ, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για την Ευρώπη» ανέφερε ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Αναφέρθηκε ακόμη στο γιατί η αμερικανική παρουσία είναι ακόμη πιο σημαντική για τη χώρα του και πώς οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Θα ξεκινήσουμε την κατασκευή της βόρειας διασύνδεσης (του αγωγού φυσικού αερίου) με τη Σερβία και πρακτικά θα χρησιμοποιήσουμε τον τερματικό σταθμό Αλεξανδρούπολης, ενώ το αμερικανικό φυσικό αέριο θα είναι πολύ μεγάλος ανταγωνιστής του υπάρχοντος αγωγού φυσικού αερίου, που ονομάζεται South Stream. Ίσως, ξέρετε για τον Nord Stream, αλλά κανείς δεν μιλάει για τον South Stream, στον οποίο ρέει ρωσικό αέριο. Έτσι, το αμερικανικό αέριο μέσω αυτού του αγωγού, που θα περάσει από τη χώρα μου, θα είναι τεράστιος ανταγωνιστής του ρωσικού φυσικού αερίου προς την Κεντρική Ευρώπη και τη Δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό είμαστε πολύ σημαντικοί και γι' αυτό είμαστε στρατηγικοί εταίροι», επιχειρηματολόγησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Το 2027 ξεκινά η λειτουργία του αγωγού

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας. Ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 125 χιλιόμετρα και θα διασυνδέσει τα συστήματα μεταφοράς αερίου των δύο χωρών. Θα ξεκινάει από τη Νέα Μεσημβρία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, και θα καταλήγει στην πόλη Νεγκότινο της Βόρειας Μακεδονίας. Μέσω του αγωγού αυτού αναμένεται, επίσης, να ανοίξει πύλη εισόδου στη Βόρεια Μακεδονία για το αζέρικο αέριο, καθώς και για φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που θα εισέρχονται στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της Ελλάδας μέσω των Τερματικών της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Η λειτουργία του αγωγού αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Οι κυβερνήσεις της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας έχουν εκφράσει τη βούληση για τη συνέχιση του αγωγού αυτού προς βορρά. Εάν υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, η Σερβία θα μπορούσε να προμηθεύεται φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας. Τόσο η Σερβία, όσο και η Βόρεια Μακεδονία, μέχρι και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προμηθεύονταν σχεδόν αποκλειστικά φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Στήριξη στον αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας στο συνέδριο του CPAC, εξέφρασε εξάλλου στήριξη στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, αναφερόμενος στην πολύκροτη ομιλία του τελευταίου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου εξαπέλυσε επίθεση κατά των Ευρωπαίων, κατηγορώντας τους ότι φοβούνται τους ψηφοφόρους τους και επιδεικνύουν αλαζονεία σε ζητήματα ελευθερίας του λόγου και δημοκρατίας.

«Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε πολλά παραδείγματα που δεν είναι καλά και που δεν συνάδουν με την ελευθερία του λόγου, με τις δημοκρατικές αξίες, με τις κοινές αξίες που μοιραζόμαστε. Και θα πω ξανά, νομίζω ότι είχε δίκιο (...) Ίσως κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες να θυμώσουν μαζί μου, αλλά για μένα ήταν ιστορικό γεγονός. Ήταν μια εμπνευσμένη ομιλία» είπε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Σχολιάζοντας επικρίσεις Ευρωπαίων ηγετών για τους οποίους η ομιλία του Τζέι Ντι Βανς ήταν επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών, ο Χρ. Μίτσκοσκι υπενθύμισε όσα υποστήριξε σε ένα πάνελ συζήτησης που συμμετείχε, στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου: πως η χώρα του από την αρχή της ανεξαρτησίας της, το 1991, προς χάριν της ευρωπαϊκής της προοπτικής και της ένταξής της στο ΝΑΤΟ «άλλαξε τη σημαία της, το νόμισμα, το όνομά της, όπως και το Σύνταγμά της, επειδή ορισμένοι από τους γείτονές μας καταχράστηκαν τη συμμετοχή τους σε αυτούς τους Οργανισμούς για να επιβάλουν διμερή ζητήματα», όπως είπε. «Αν αυτό δεν είναι παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μιας κυρίαρχης χώρας, τότε τι είναι; Για ποιο πράγμα μιλάμε;» πρόσθεσε.

Ο Χρ. Μίτσκοσκι είπε ακόμη ότι στην παρούσα φάση, η χώρα του είναι αντιμέτωπη με πιέσεις για να αλλάξει και πάλι το Σύνταγμά της (σ.σ. ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη Βόρεια Μακεδονία).

«Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι δίκαιο για μια μικρή χώρα που θέλει να γίνει μέλος της ΕΕ. Οι αξίες της ΕΕ δεν είναι η "διμεροποίηση" της ενταξιακής διαδικασίας» συμπλήρωσε ο Χρ. Μίτσκοσκι.

