Πέντε υιοθετημένα παιδιά στις ΗΠΑ, που κλάπηκαν ως βρέφη, συναντούν τους βιολογικούς τους γονείς στη Χιλή

Πέντε υιοθετημένα παιδιά από οικογένειες στις ΗΠΑ, αποχώρησαν από το Χιούστον την Παρασκευή για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στη Χιλή για πρώτη φορά αφού κλάπηκαν ως βρέφη πριν από δεκαετίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ.

«Επιτέλους θα συναντήσω το άτομο που με έφερε σε αυτόν τον κόσμο και θα δω από πού αντλώ την ενέργειά μου και σε ποιον μοιάζω», είπε η Ana Maria Haefmeyer στο Reuters, μία από τις υιοθετημένες, 36 ετών σήμερα, διοικητική βοηθός από τη Μινεσότα.

Η Haefmeyer και οι άλλοι κατάφεραν να βρουν τους βιολογικούς τους γονείς χάρη στις προσπάθειες της Connecting Roots, μιας ΜΚΟ αφιερωμένης στην επανένωση των Χιλιανών υιοθετημένων παιδιών με τις οικογένειές τους.

O Sean Ours από τη Βιρτζίνια, και η αδερφή του Emily Reid, από τη Βόρεια Καρολίνα, επισκέπτονται το Μουσείο Μνήμης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Σαντιάγο της Χιλής, Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024. Τα αδέρφια έφτασαν την προηγούμενη μέρα για να συναντήσουν τη βιολογική τους μητέρα από τη Χιλή, Sara Melgarejo. Τα παιδιά κλάπηκαν και τέθηκαν για υιοθεσία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του στρατηγού Αουγκούστο Πινοσέτ.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι χιλιάδες παιδιά κλάπηκαν από τους γονείς τους κατά τη διάρκεια της βίαιης δικτατορίας του Πινοσέτ, η οποία διήρκεσε από το 1973 έως το 1990, και υιοθετήθηκαν από ξένες οικογένειες.

Ο Πινοσέτ ενθάρρυνε τις υιοθεσίες για τη μείωση της φτώχειας, ενώ οι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου, οι κληρικοί, οι δικαστές και άλλοι πιστεύεται ότι επωφελήθηκαν από τις υιοθεσίες.

Η Connecting Roots ιδρύθηκε από τον Tyler Graf, έναν πυροσβέστη και υιοθετημένο από το Τέξας, ο οποίος ανακάλυψε ότι τον είχαν κλέψει λίγο μετά τη γέννησή του και επανασυνδέθηκε με την οικογένειά του στη Χιλή.

Η ΜΚΟ χρησιμοποιεί τεστ DNA από το MyHeritage για να επανενώσει οικογένειες και λέει ότι περισσότερες από 100 οικογένειες έχουν έρθει σε επαφή με την ελπίδα να βρουν τα παιδιά τους μετά από ένα παρόμοιο ταξίδι πέρυσι.

Οι πέντε υιοθετημένοι θα προσγειωθούν στη Χιλή το Σάββατο και θα περάσουν τις επόμενες μέρες με τις οικογένειές τους.

Η Haefmeyer είπε ότι είχε ένα κομμάτι χαρτί με το όνομα της μητέρας της και έψαχνε για τη βιολογική της μητέρα σε όλη της τη ζωή, χωρίς τύχη. Μόνο αφού παντρεύτηκε και πήγε να αλλάξει το όνομά της, έμαθε ότι ήταν ακόμα πολίτης της Χιλής και αποφάσισε να απευθυνθεί στο Connecting Roots.

Η Haefmeyer λέει ότι είναι ενθουσιασμένη και νευρική, προσθέτοντας ότι οι θετοί γονείς της υποστήριξαν το ταξίδι της.

«Ξέρουν ότι θα γεμίσει την τρύπα που έχω μέσα στην καρδιά μου που πάντα ένιωθα ότι λείπει», είπε ο Haefmeyer.

Πηγή: skai.gr

