Την αποκάλυψη ότι η Άσμα Άσαντ, η σύζυγος του έκπτωτου προέδρου της Συρίας νοσηλεύεται με λευχαιμία σε νοσοκομείο της Μόσχας σε κρίσιμη κατάσταση κάνει η βρετανική Telegraph. Η λαμπερή πρώην Πρώτη Κυρία της Συρίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση - «βαριά άρρωστη» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά - και νοσηλεύεται απομονωμένη.

Οι γιατροί που την κουράρουν - ανάμεσά της και ο πατέρας της, ο πατέρας της, καρδιολόγος Φαουάζ Άχρας - της δίνουν «50/50» πιθανότητες επιβίωσης.

«Η Άσμα πεθαίνει», δήλωσε στην Telegraph πηγή που είχε άμεση επαφή με εκπρόσωπο της οικογένειας για την 49χρονη σύζυγο του Άσαντ.

Asma al-Assad is severely ill with leukaemia and has been isolated by doctors who have given her a “50/50” chance of survival, The Telegraph understands https://t.co/FRAT5sqVZU — The Telegraph (@Telegraph) December 25, 2024

Η Ασμα Ασαντ νίκησε στο παρελθόν τον καρκίνο του μαστού αλλά τον περασμένο Μάιο η συριακή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελοειδή λευχαιμία, η οποία επίσης ήταν σε ύφεση μέχρι που επανεμφανίστηκε πρόσφατα, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα.

Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η είδηση ότι ζήτησε διαζύγιο από τον Μπασάρ αλ Ασαντ για να μετακομίσει στην πατρίδα της και να νοσηλευτεί στο Λονδίνο.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, διέψευσε τις φήμες,﻿ με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να απορρίπτει τους ισχυρισμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.