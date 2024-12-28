Την αποκάλυψη ότι η Άσμα Άσαντ, η σύζυγος του έκπτωτου προέδρου της Συρίας νοσηλεύεται με λευχαιμία σε νοσοκομείο της Μόσχας σε κρίσιμη κατάσταση κάνει η βρετανική Telegraph. Η λαμπερή πρώην Πρώτη Κυρία της Συρίας είναι σε κρίσιμη κατάσταση - «βαριά άρρωστη» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά - και νοσηλεύεται απομονωμένη.
Οι γιατροί που την κουράρουν - ανάμεσά της και ο πατέρας της, ο πατέρας της, καρδιολόγος Φαουάζ Άχρας - της δίνουν «50/50» πιθανότητες επιβίωσης.
«Η Άσμα πεθαίνει», δήλωσε στην Telegraph πηγή που είχε άμεση επαφή με εκπρόσωπο της οικογένειας για την 49χρονη σύζυγο του Άσαντ.
Asma al-Assad is severely ill with leukaemia and has been isolated by doctors who have given her a “50/50” chance of survival, The Telegraph understands https://t.co/FRAT5sqVZU— The Telegraph (@Telegraph) December 25, 2024
Η Ασμα Ασαντ νίκησε στο παρελθόν τον καρκίνο του μαστού αλλά τον περασμένο Μάιο η συριακή κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με οξεία μυελοειδή λευχαιμία, η οποία επίσης ήταν σε ύφεση μέχρι που επανεμφανίστηκε πρόσφατα, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα.
Πριν λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η είδηση ότι ζήτησε διαζύγιο από τον Μπασάρ αλ Ασαντ για να μετακομίσει στην πατρίδα της και να νοσηλευτεί στο Λονδίνο.
Το Κρεμλίνο, ωστόσο, διέψευσε τις φήμες, με τον εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να απορρίπτει τους ισχυρισμούς.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.