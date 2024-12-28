Γέλεν: Οι ΗΠΑ θα φθάσουν το νέο όριο χρέους περί τα μέσα Ιανουαρίου

Οι ΗΠΑ αναμένεται να φθάσουν το όριο του ομοσπονδιακού δανεισμού περί τα μέσα Ιανουαρίου, προειδοποίησε χθες Παρασκευή η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν, καλώντας το Κογκρέσο να αναλάβει δράση «για να προστατεύσει» την «αξιοπιστία» και την «πίστη» του δημοσίου της μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως.

Οι αμερικανοί νομοθέτες ανέστειλαν τη λεγόμενη οροφή του χρέους —το όριο δανεισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να καλύπτει τρέχουσες δαπάνες της— ως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Τη 2η Ιανουαρίου, αναμένεται να αποφασιστεί νέο όριο, που θα ανταποκρίνεται στο ύψος του χρέους που μπορεί να εκδοθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Όμως ο δρόμος που θα ακολουθηθεί ίσως αποδειχθεί συγκρουσιακός αν οι ΗΠΑ φθάσουν το νέο ταβάνι δανεισμού, καθώς το ακανθώδες ζήτημα πυροδοτεί πάγια πολιτικές εντάσεις, που κλιμακώθηκαν τα τελευταία χρόνια.

«Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει επί του παρόντος να φθάσει το νέο όριο (του χρέους) μεταξύ της 14ης Ιανουαρίου και της 23ης Ιανουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα καταστεί απαραίτητο να αρχίσει να λαμβάνει έκτακτα μέτρα», σημείωσε η κυρία Γέλεν σε επιστολή της προς τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάικ Τζόνσον, και άλλα μέλη του Κογκρέσου.

Αυτά τα έκτακτα μέτρα θα επιτρέψουν στο υπουργείο Οικονομικών να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες της κυβέρνησης, αποφεύγοντας καθυστερήσεις στην πληρωμή των οφειλών του.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι ΗΠΑ δεν θα φθάσουν αμέσως το όριο αμέσως μόλις τερματιστεί η αναστολή του, δηλαδή τη 2η Ιανουαρίου, καθώς το χρέος της χώρας αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην εξόφληση τίτλων.

Το αμερικανικό Κογκρέσο έχει αυξήσει ή αναστείλει τη λεγόμενη οροφή αυτή πάνω από εκατό φορές, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να τηρεί τις υποχρεώσεις της ως προς τις δημόσιες δαπάνες.

Αλλά η αμερικανική δεξιά γενικά τάσσεται εναντίον της αύξησης του ορίου του πελώριου δανεισμού του ομοσπονδιακού κράτους —ξεπερνά επί του παρόντος τα 36 τρισεκατομμύρια δολάρια— και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν ψηφίσει ποτέ υπέρ της.

Ωστόσο, αν το πλαφόν δανεισμού δεν αυξηθεί ή ανασταλεί προτού το υπουργείο Οικονομικών εξαντλήσει τα διαθέσιμα εργαλεία του, η κυβέρνηση διατρέχει κίνδυνο να αναγκαστεί να αθετήσει υποχρεώσεις της ως προς τις πληρωμές, κάτι που θα είχε μεγάλες συνέπειες για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

