Βραζιλία: Τους δέκα έφθασαν οι νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης γέφυρας

Η κατάρρευση γέφυρας στη βόρεια Βραζιλία την περασμένη Κυριακή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ενώ άλλοι επτά εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από το βραζιλιάνικο πολεμικό ναυτικό χθες Παρασκευή.

Μεγάλο μέρος της γέφυρας Ζουσελίνου Κουμπισέκ τζι Ολιβέιρα, η οποία συνέδεε τις πολιτείες Μαρανιάου (βορειοανατολικά) και Τοκαντίνς (βόρεια), κατέρρευσε, χωρίς τα αίτια να έχουν εξηγηθεί από τις αρχές ακόμη.

Το πολεμικό ναυτικό εντόπισε ακόμη ένα πτώμα στον ποταμό Τοκαντίνς, και άλλο έξι χιλιόμετρα από τον τόπο της καταστροφής, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Κατά συνέπεια «έχουν επιβεβαιωθεί δέκα θάνατοι» ενώ «επτά άνθρωποι αγνοούνται», τουλάχιστον «μέχρι τώρα», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί προχθές Πέμπτη, έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και εννιά αγνοούμενους.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή 70 διασωστών, ενώ αξιοποιείται επίσης ειδικός υπερβαρικός θάλαμος για να εξερευνώνται σημεία με βάθος ως ακόμη και 30 μέτρων, σύμφωνα με το ναυτικό.

Τρία βαριά φορτηγά, που μετέφεραν «22.000 λίτρα εντομοκτόνων και 76 τόνους θειικού οξέος, διαβρωτικού χημικού προϊόντος» κατέληξαν στον ποταμό όταν κατέρρευσε η γέφυρα, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία διαχείρισης υδάτινων πόρων της Βραζιλίας.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής πάντως διαβεβαίωσε πως τα βυτία των φορτηγών μοιάζουν να είναι «άθικτα» και αξιωματούχος της πολιτειακής γραμματείας (σ.σ. υπουργείου) Περιβάλλοντος της Μαρανιάου τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο Globo πως ο κίνδυνος μόλυνσης είναι «χαμηλός», εκφράζοντας ανακούφιση που αποφεύχθηκε το «χειρότερο σενάριο» — η μόλυνση του ποταμού με θειικό οξύ.

Η γέφυρα μήκους περίπου 500 μέτρων είχε κατασκευαστεί τα χρόνια του 1960.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

