ΟΗΕ: Το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Σανάα είναι «πολιτική» εγκατάσταση

Ο συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, παρών στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της χώρας της αραβικής χερσονήσου όταν βομβαρδίστηκε προχθές Πέμπτη από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, καταδίκασε χθες Παρασκευή τα πλήγματα στην «πολιτική» εγκατάσταση αυτή, «απόλυτα ζωτική» για τις παραδόσεις ανθρωπιστικού υλικού, έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια πολέμου.

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους», εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι, ανάμεσά τους το αεροδρόμιο στη Σανάα, σε ανταπόδοση για τις «επανειλημμένες επιθέσεις» του κινήματος που βάζει εδώ και μήνες στο στόχαστρο επιθέσεών του το Ισραήλ σε ένδειξη «αλληλεγγύης» στους Παλαιστίνιους.

Οι Χούθι, που ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, υποστηρίζονται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ.

Ο Τζούλιεν Χάρνες, ο συντονιστής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, τόνισε πως το αεροδρόμιο είναι «πολιτική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από τα Ηνωμένα Έθνη».

«Χρησιμοποιείται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, χρησιμοποιείται για πολιτικές πτήσεις — αυτός είναι ο σκοπός του», επέμεινε ο κ. Χάρνες μιλώντας στον Τύπο μέσω βιντεοσύνδεσης από την Υεμένη.

«Τα εμπόλεμα μέρη έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι δεν πλήττουν πολιτικούς στόχους», συνέχισε. «Η υποχρέωση είναι δική τους, όχι δική μας. Δεν υποχρεούμαστε να αποδείξουμε ότι είμαστε άμαχοι», συμπλήρωσε.

Ο Τζούλιεν Χάρνες είπε πως βρισκόταν στο αεροδρόμιο τη στιγμή που έγιναν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, πλάι στον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων δεκαοκτώ στελεχών και εργαζομένων του ΟΗΕ.

«Έγινε αεροπορικός βομβαρδισμός περίπου 300 μέτρα νότια από τη θέση μας και άλλος περίπου 300 μέτρα βόρεια», είπε.

«Το πιο τρομακτικό (...) είναι πως αυτοί οι βομβαρδισμοί έγιναν (...) καθώς αεροσκάφος της γραμμής της Yemenia Airways, που μετέφερε εκατοντάδες Υεμενίτες, ετοιμαζόταν να προσγειωθεί», αφηγήθηκε.

Το αεροσκάφος αυτό «προσγειώθηκε, κινείτο στον διάδρομο όταν ο πύργος ελέγχου καταστράφηκε», διευκρίνισε. «Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ, πολύ χειρότερα».

Εργαζόμενος του ΟΗΕ τραυματίστηκε. Η υπόλοιπη ομάδα των Ηνωμένων Εθνών μπόρεσε να βρει καταφύγιο μέσα σε οχήματα που είχαν θωράκιση.

Οι Χούθι έκαναν λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς στους βομβαρδισμούς στο αεροδρόμιο.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε πως δεν είχε «καμιά ένδειξη πως θα μπορούσαν να γίνουν αεροπορικές επιδρομές» στην εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τον κ. Χάρνες, το αεροδρόμιο στη Σανάα έχει «απόλυτα ζωτική» σημασία για να συνεχίσει να φθάνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη, όπου ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος το 2014. Η ένοπλη σύρραξη αυτή στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

«Αν δεν λειτουργεί αυτό το αεροδρόμιο, οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις θα παραλύσουν», προειδοποίησε.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, οι Χούθι έχουν προχωρήσει σε πολλές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, που τις έχει ανταποδώσει επανειλημμένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

