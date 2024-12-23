Η σύνθεση της νέας γαλλικής κυβέρνησης υπό τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού δεν θα ανακοινωθεί πριν από τις 19:00 σήμερα λόγω της ημέρας εθνικού πένθους σε αλληλεγγύη με το αρχιπέλαγος της Μαγιότ που υπέστη μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχει στις 12:00 στην ενός λεπτού σιγή που θα τηρηθεί σε όλη τη χώρα «στον περίβολο υποδοχής» του μεγάρου του Ελιζέ, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί ημέρα εθνικού πένθους από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη Μαγιότ που υπέστη μεγάλες καταστροφές από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο.

Ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε σε όλη τη χώρα 12:00 για τα θύματα της καταστροφής, ο προσωρινός απολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 35 νεκρούς και 2.500 τραυματίες.

Ο 73χρονος Μπαϊρού διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν έπειτα από μακρές διαβουλεύσεις για την εξεύρεση ενός διαδόχου του συντηρητικού Μισέλ Μπαρνιέ, η κυβέρνηση μειοψηφίας του οποίου καταψηφίστηκε σε πρόταση δυσπιστίας στις 4 Δεκεμβρίου από βουλευτές της αριστεράς και της ακροδεξιάς έπειτα από μόλις τρεις μήνες στον θώκο.

Ο Μπαϊρού είναι ο έκτος πρωθυπουργός από την πρώτη εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017 και ο τέταρτος το 2024.

Ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να πλοηγηθεί σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο το οποίο προέκυψε από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές μετά την αιφνίδια διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Μακρόν τον Ιούνιο. Η Βουλή είναι διαιρεμένη σε τρία μπλοκ (συμμαχία της αριστεράς - μακρονικοί και κεντρώοι - ακροδεξιά) με κανένα από αυτά να μην διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Μπαϊρού θέλει να συμπεριλάβει στην ομάδα του προσωπικότητες με πολιτικό βάρος από την αριστερά όπως και από τη δεξιά και το κέντρο, προκειμένου να απαντήσει στα επείγοντα θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα, κυρίως δημοσιονομικά.

Η πρώτη εβδομάδα του Μπαϊρού στο Ματινιόν σημαδεύτηκε κυρίως από επικρίσεις για την παρουσία του στο δημοτικό συμβούλιο της Πο, μιας πόλης στη νοτιοδυτική Γαλλία της οποίας αναμένει ότι θα παραμείνει δήμαρχος, εν μέσω κρίσης στη Μαγιότ.

Τα ποσοστά δημοτικότητάς του είναι σε ιστορικά χαμηλά για κάποιον που αναλαμβάνει αυτό το αξίωμα, με το 66% των Γάλλων να δηλώνουν δυσαρεστημένοι, σύμφωνα με το βαρόμετρο που δημοσιεύθηκε χθες, Κυριακή.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν αναφερθεί για την κυβέρνησή του είναι εκείνα της πρώην πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν ή του πρώην υπουργού Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν. Από τους υπουργού που συμμετείχαν στην προηγούμενη κυβέρνηση, η Κατρίν Βοτρίν (υπουργός Εδαφών και Αποκέντρωσης), η Ρασιντά Νταντί (Πολιτισμού) ή ο Σεμπαστιάν Λεκορνί (Άμυνας) αναμένεται να παραμείνουν, πιθανόν με τα ίδια χαρτοφυλάκια.

Στην αριστερά, ο Σοσιαλιστής πρώην υπουργός Φρανσουά Ρεμπσαμέν, 73 ετών, ανακοίνωσε πως είναι "έτοιμος" να συμμετάσχει στην κυβέρνηση επικαλούμενος τη "σχέση εμπιστοσύνης" που τον συνδέει από καιρό με τον Φρανσουά Μπαϊρού.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει αρνηθεί επισήμως να συμμετάσχει στην κυβέρνηση και ο αρχηγός του Ολιβιέ Φορ βγήκε απογοητευμένος από το Ματινιόν την Πέμπτη, λέγοντας ότι "εξεπλάγη από την φτώχεια των όσων προτάθηκαν". Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο καταψήφισης του νέου πρωθυπουργού.

Ο Φρανσουά Μπαϊρού αποδέχθηκε επί της αρχής να συζητήσει μια επανεξέταση της πολύ αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Όμως χωρίς αναστολή αυτού του μέτρου, οι σοσιαλιστές θεωρούν πως αυτή η κίνηση δεν αρκεί.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο επικεφαλής των βουλευτών των Ρεπουμπλικάνων (LR) Λοράν Βοκιέ επιβεβαίωσε στους συναδέλφους του ότι προσανατολίζεται προς μια συμμετοχή του δεξιού κόμματος στην κυβέρνηση (χωρίς όμως να συμμετέχει ο ίδιος). Ο Μπαϊρού ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διατηρήσει τον υπουργό Εσωτερικών Μπρινό Ρετογιό, έναν συντηρητικό δεξιό με σκληρές θέσεις για το μεταναστευτικό.

Η κυβερνητική βάση του Φρανσουά Μπαϊρού θα είναι τελικά αρκετά κοντά σε εκείνην του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ, που καταψηφίστηκε σε πρόταση δυσπιστίας στις 4 Δεκεμβρίου στην Εθνοσυνέλευση, έπειτα από τρεις μήνες στον θώκο.

