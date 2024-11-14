Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν αφού φέρεται να κατέθεσαν πλαστές ασφαλιστικές απαιτήσεις που δήλωναν ότι μια αρκούδα είχε καταστρέψει το εσωτερικό τριών πολυτελών αυτοκινήτων.

Βίντεο που υποβλήθηκε στις ασφαλιστικές εταιρείες ως αποδεικτικό στοιχείο έδειχνε «το ζώο» να σκαρφαλώνει στο μπροστινό κάθισμα της Rolls Royce και στη συνέχεια να χρησιμοποιεί τα νύχια του για να φτάσει στο πίσω μέρος του αμαξιού.

Το βίντεο προκάλεσε υποψίες στους ερευνητές του Υπουργείου Ασφαλίσεων της Καλιφόρνια, οι οποίοι μετά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας, βρήκαν μια στολή αρκούδας στο σπίτι των υπόπτων.

«Μετά από περαιτέρω εξέταση του βίντεο, η έρευνα διαπίστωσε ότι η αρκούδα ήταν στην πραγματικότητα ένα άτομο με στολή αρκούδας», ανέφερε το τμήμα σε δελτίο τύπου.

Οι τέσσερις κάτοικοι της περιοχής του Λος Άντζελες κατηγορήθηκαν για ασφαλιστική απάτη και συνωμοσία αφού έλαβαν $141.839 (111.619 £) σε πληρωμές ασφάλισης.

Οι ανακριτές ονόμασαν την υπόθεση «Επιχείρηση Νύχι της Αρκούδας»και οι δράστες είναι: Ρούμπεν Ταμραζιάν, 26; Αραράτ Τσιρκινιάν, 39; Vahe Muradkhanyan, 32; και Alfiya Zuckerman, 39.

Υπήρξαν τρία συνολικά περιστατικά όπου οι ύποπτοι υπέβαλαν αξιώσεις ασφάλισης για αυτοκίνητα που υπέστησαν ζημιές από αρκούδα, είπαν οι ερευνητές.

Ο αρχικός ισχυρισμός ήταν τον Ιανουάριο, όταν οι ύποπτοι φέρεται να είπαν ότι μια αρκούδα μπήκε στη Rolls Royce Ghost του 2010 -πωλείται λιανική για περίπου $100.000 - και προκάλεσε ζημιά στο εσωτερικό της.

Ασαφή νυχτερινά πλάνα δείχνουν την αρκούδα να περνάει περίπου 30-45 δευτερόλεπτα στο αυτοκίνητο, ψαχουλεύοντας μπροστά και πίσω, πριν πέσει από την ανοιχτή πόρτα του συνοδηγού.

Οι φωτογραφίες της ζημιάς αποκαλύπτουν σημάδια από νύχια στα δερμάτινα καθίσματα και τη δερμάτινη επένδυση μιας από τις πόρτες.

Υπήρχαν δύο πρόσθετες ασφαλιστικές αξιώσεις που κατατέθηκαν σε δύο διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρείες, η καθεμία με την ίδια ημερομηνία απώλειας, την ίδια διεύθυνση και την ίδια υποτιθέμενη ζημιά αρκούδας.

Αυτά τα περιστατικά αφορούσαν μια Mercedes G63 AMG του 2015 και μια Mercedes E35 του 2022.

Για να επιβεβαιώσουν το βίντεο που έδειχνε έναν άνθρωπο με κουστούμι και όχι μια αρκούδα, οι αξιωματούχοι του τμήματος ζήτησαν βοήθεια από έναν βιολόγο του Τμήματος Ψαριών και Άγριας Ζωής της Καλιφόρνια, ο οποίος διαπίστωσε ότι «είναι ξεκάθαρα ένας άνθρωπος με στολή αρκούδας».

Πηγή: skai.gr

