Ένας από τους αδερφούς του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ κακοποίησε επίσης γυναίκες που εργάζονταν στο πολυκατάστημα Harrods, σύμφωνα με τρεις πρώην υπαλλήλους τους που έχουν κάνει καταγγελίες στο BBC, για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων.

Οι γυναίκες ισχυρίζονται ότι ο Salah Fayed τις κακοποίησε στο Λονδίνο, τη νότια Γαλλία και το Μονακό μεταξύ 1989 και 1997. Μια γυναίκα βιάστηκε από τον Salah αφού την είχαν ναρκώσει.

Και οι τρεις γυναίκες λένε ότι δέχθηκαν, επίσης, σεξουαλική επίθεση ή βιασμό από τον Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, τότε πρόεδρο της εταιρείας.

Τα Harrods, που τέθηκαν υπό νέα ιδιοκτησία το 2010, ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι οι νέοι ισχυρισμοί δείχνουν το «εύρος της κατάχρησης» από τον Αλ Φαγιέντ και «εγείρουν σοβαρές κατηγορίες» εναντίον του αδελφού του.

Ο Salah Fayed, ο οποίος πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας το 2010, ήταν ένας από τους τρεις αδελφούς Fayed που αγόρασαν πολυτελές πολυκατάστημα Knightsbridge το 1985. Ο Mohamed πρόσθεσε το αραβικό πρόθεμα "Al" στο επώνυμό του κάποια στιγμή στη δεκαετία του 1970.

Μία από τις τρεις γυναίκες, η Έλεν, ήταν 23 ετών και εργαζόταν στη δουλειά των «ονείρων» της στα Harrods, για σχεδόν δύο χρόνια όταν ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ τη βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ντουμπάι.

Μήνες αργότερα, όταν ο Μοχάμεντ της πρότεινε να εργαστεί ως προσωπική βοηθός με τον μικρότερο αδερφό του, εκείνη το θεώρησε ως οδό διαφυγής - αλλά αντ 'αυτού εκείνος τη νάρκωσε και στη συνέχεια τη βίασε ενώ ήταν αναίσθητη.

«Αυτός [ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ] με μοιράστηκε με τον αδερφό του», λέει.

