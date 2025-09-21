Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 14 οχήματα.

Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Πηγή: skai.gr

