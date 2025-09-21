Λογαριασμός
Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 14 οχήματα - Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ

Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στη Δ.Ε. Νέας Περάμου Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 14 οχήματα.

Τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης υδροφόρες ΟΤΑ.

TAGS: Πυροσβεστική Πυρκαγιά
